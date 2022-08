De Molenstraat gaat op de schop en wordt een voetgangerszone

BREDA - De Molenstraat gaat op de schop. De weg wordt ingericht als een voetgangerszone. Van 29 augustus tot en met 15 november 2022 zijn er daarom wegwerkzaamheden in de Molenstraat.

Tijdens de werkzaamheden is de Molenstraat deels afgesloten. De Molenstraat zal ingericht worden als een voetgangerszone zonder vaste tijden voor laden en lossen. Fietsen blijft wel toegestaan. Tijdens de wegwerkzaamheden wordt het wegdek verhoogd. Dit komt gelijk te liggen met de stoep. Na de werkzaamheden is de Molenstraat daardoor beter toegankelijk voor voetgangers.

Er komt tijdens de werkzaamheden een tijdelijke extra fietsenstalling op de hoek van de Molenstraat en de Oude Vest. Ook de bestaande fietsenstalling aan de Oude Vest blijft gewoon bereikbaar.

Nieuwe Veste blijft bereikbaar via de ingangen in de Molenstraat en de St. Janstraat. Er komt bovendien tijdelijk een extra ingang aan de Oude Vest. Bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld een rollator, rolstoel, scootmobiel of wandelwagen kunnen in het gebouw naar binnen via de St. Janstraat en Oude Vest. Bij beide ingangen kan er gebruik worden gemaakt van een lift. De bibliotheek, leslokalen, zalen, horeca Bomen, Makersbase, Kober Vestetuin en de Volksuniversiteit zijn bereikbaar. “Kijk op de borden met bewegwijzering voor de handigste route”, is het advies van de Nieuwe Veste.