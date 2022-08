De sluiting van Nelemans Mode: Einde van een tijdperk

ULVENHOUT - 1 september gaan de deuren van Nelemans Mode in Ulvenhout definitief dicht, bijna 56 jaar na de opening van het pand aan de Dorpstraat 50. De zaak is in die tijd een begrip geworden in Ulvenhout en ver daarbuiten. “Wa doede me aon?” en “Waar moet ik nou naartoe?”, zijn vragen die Eric, Ineke en het Nelemans-team dan ook veel horen sinds het nieuws over de sluiting.





Met de opheffing van Nelemans Mode komt er een eind aan bijna 100 jaar regionale modegeschiedenis. In 1926 opent opa Sooike de eerste winkel aan de Katerstraat 43 in Zundert. De jaren daarna worden verschillende filialen geopend in Brabant en Zeeland. In 1950 komt Eric’s vader Jan het familiebedrijf versterken. Eric: “In het begin bracht hij met een zware transportfiets, beladen met drie koffers, waren aan de man.”

Nelemans Mode

10 september 1966 wordt de zaak aan de Dorpstraat 50 feestelijk geopend door Jan en Riet Nelemans. Eric: “In ruim 55 jaar zijn we natuurlijk meegegaan met de tijd, maar we hebben altijd oog gehouden voor kwaliteit. We zijn ons gaan specialiseren in het betere segment damesmode voor de doelgroep 50+.” Dit bleek een goede keuze te zijn, want de klanten van Nelemans Mode komen uit de hele regio.

Persoonlijk

Ineke: “Onze kracht is het persoonlijk contact met onze klanten. Daarvoor moeten we ons vriendelijke personeel heel hartelijk bedanken, want zonder hun inzet was dat niet mogelijk geweest. We wilden graag dat iedereen blij de deur uitging. In onze winkel was altijd ruimte voor een kopje koffie en een praatje.” Eric: “Al ver voor corona uitbrak, konden onze klanten kleding op zicht meenemen om die thuis in alle rust te passen.”

Nieuw hoofdstuk

Eric en Ineke hebben onlangs de woning boven de winkel verwisseld voor een fijn appartement. Het liefst hadden ze gezien dat de zaak onder een nieuwe eigenaar werd voortgezet, maar door corona liep dat anders. Het pand krijgt een nieuwe bestemming. Eric: “We zijn heel blij dat in het ontwerp rekening is gehouden met een commerciële ruimte aan de Dorpstraat. Dat vinden we belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp.” Eric heeft zich daar als lid van de ondernemersvereniging ook altijd actief voor ingezet. “We voelen ons verbonden met Ulvenhout.”

Hartverwarmend

Eric en Ineke hebben zich altijd met heel hun hart voor hun klanten ingezet. “In 2019 hebben we de eerste stappen gezet om te gaan afbouwen. We willen graag meer van onze vrije tijd gaan genieten nu we allebei nog gezond zijn. Gelukkig hebben onze klanten hier begrip voor. We krijgen zulke lieve reacties! Klanten sturen een kaartje, of stappen even binnen om gedag te zeggen. Sommigen nemen zelfs bloemen of bonbons mee. Wij en ons team waarderen dat allemaal heel erg.

We hebben de afgelopen maanden van veel trouwe klanten persoonlijk afscheid kunnen nemen. Degenen bij wie dit niet gelukt is, willen we graag langs deze weg hartelijk bedanken voor het vertrouwen in Nelemans Mode.”