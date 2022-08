Broodtrommelactie moet Bredase ouders helpen: ‘Stap voor stap naar gezond broodbeleg’

BREDA - Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. Kinderen kunnen daar het meest van genieten als zij voldoende energie hebben en lekker in hun vel zitten. Gezond eten en drinken kan daarbij ondersteunen. Daarom gaf wethouder Gezondheid, Arjen van Drunen vandaag het startsein voor de actie ‘Trommel zonder rommel’. Een week lang kunnen ouders bij twee vestigingen van de LIDL in Breda een broodtrommelboekje krijgen waarin zij tips krijgen voor een gezonde lunch en tussendoortjes.

Op veel basisscholen is een ongezonde lunch of snack al een taboe. Om ervoor te zorgen dat ouders bewuster zijn van de keuzes die ze maken, is de actie ‘Trommel zonder Rommel’ van start gegaan. Een broodtrommel waar geen rommel in zit zodat kinderen verantwoord genieten van de lunch. “We laten in het broodtrommelboekje zien welke stappen je kunt zetten om een gezondere boterham mee te geven.” Bijvoorbeeld van pindakaas naar pindakaas light en daarna naar 100% pindakaas zonder toevoegingen. “Zo kan je wennen aan de gezondere optie en ga je stap voor stap naar gezond broodbeleg”.

Initiatief

De boekjes zijn een initiatief van JOGG-Breda in samenwerking met GGD West-Brabant, JOGG Zuid Holland Zuid, GGD Zuid Holland Zuid, Jong JGZ en het Voedingscentrum. De Lidl-supermarkten in Breda ondersteunen de campagne door het onder de aandacht te brengen. Arjen van Drunen, Wethouder Gezondheid, is erg te spreken over de actie. “Met deze actie worden niet alleen de ouders geïnformeerd over een verantwoorde lunch, maar ook de kinderen leren ervan.” Bij de LIDL in de Kesterenlaan kunnen kinderen 25, 26 en 27 augustus een gratis broodtrommel ophalen. “Kinderen worden dit keer niet beloond met een leuke gadget door een fastfood maaltijd te halen, maar worden juist beloond door een gezonde lunch. Dat is de verandering die we nodig hebben!”.

Gezond, makkelijk en betaalbaar

In de broodtrommelboekjes staan weetjes, tips en voorbeelden over wat je je kind mee kunt geven naar school. Het boekje laat zien dat gezond ook zeker makkelijk kan zijn, en niet veel hoeft te kosten. “We willen dat gezonde keuzes toegankelijk zijn voor iedereen. Het moet lekker en betaalbaar zijn”, aldus Iris Zwaneveld. Niet alleen de lunch is in het boekje meegenomen, maar er staan ook tips in over het drinken van genoeg water en gezondere opties voor een traktatie.

Diëtist

Als diëtist weet Linda Boot als geen ander hoe lastig het soms kan zijn voor een ouder om een gezonde keuze te maken. “Er kwam vanmiddag een opa met zijn kleinkind langs en er lagen koekjes en hagelslag in de boodschappenkar. Opa vroeg aan mij wat dan een gezond broodbeleg is en nadat ik de opties uit het boekje liet zien, hebben ze samen besloten de hagelslag terug te zetten. De koekjes bleven liggen want af en toe wat ongezonds moet ook kunnen!” Bij de LIDL op de Kesterenlaan staat er op 25, 26, 27 augustus een diëtist in de winkel. De diëtist deelt de boekjes uit en gaat met ouders in gesprek over gezonde voeding.

LIDL

Verschillende LIDL winkels in Breda ondersteunen de actie. Kinderen ontvangen dan ook een broodtrommel met verse groenten en fruit. Ook via andere LIDL winkels in de wijk en via scholen in Breda worden de boekjes verspreid. “We hebben een goede samenwerking met veel gemeentes maar ons doel is natuurlijk om alle gemeentes mee te laten werken aan deze actie”, zegt Iris. “Samen staan we sterk!”.



Diëtist Linda Boot samen met Annie Aardbei en Arjen van Drunen - Sanne Brusselaars



De zesjarige Joakim nam de eerste broodtrommel aan - Sanne Brusselaars