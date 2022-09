Vanaf vandaag start de GGD West-Brabant weer met vaccineren tegen corona

WEST-BRABANT - Vanaf vandaag kunnen mensen weer een boostervaccin tegen corona krijgen bij de GGD West-Brabant. Mensen met een hoger medisch risico en zorgmedewerkers worden als eerste uitgenodigd voor de herhaalprik. Later mag iedereen van 12 jaar of ouder een afspraak maken voor deze vaccinatie.

De herhaalprik is vooralsnog alleen beschikbaar als je bent uitgenodigd en een afspraak hebt gemaakt. Je maakt een afspraak via planjeprik.nl of via het telefoonnummer dat in de uitnodiging staat. Als eerste zijn mensen met een hoger medisch risico en zorgmedewerkers aan de beurt daarna kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen.



Een afspraak voor de herhaalprik is alleen mogelijk als je de vorige serie prikken hebt afgerond én als je laatste coronavaccinatie of besmetting meer dan 3 maanden geleden is. Voor de herhaalprik gebruikt de GGD de vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna, omdat deze meer bescherming bieden tegen de varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant.