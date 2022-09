NAC viert vandaag 110e verjaardag: dit zijn de hoogte- én dieptepunten

BREDA - NAC Breda bestaat vandaag precies 110 jaar. Om stil te staan bij dit bijzondere moment, blikken we terug op een aantal hoogte- én dieptepunten van de afgelopen 110 jaar:

19 september 1912:

NAC Breda ontstond op 19 september 1912 na een fusie tussen NOAD (opgericht op 14 juli 1895) en ADVENDO (opgericht op 1 november 1904). De samenvoeging van beide clubnamen leverde de naam NAC op. Het eerste bestuur van de club bestond uit voorzitter H.J.A. Loonen, secretaris C.A. Wouterlood van Doesburg, penningmeester R. Krietemeyer en commissielid L.H. Creton. De club begon te spelen in de Tweede Klasse Zuid op het terrein van de Bond van Lichamelijke Opvoeding.

3 november 1912:

NAC speelt haar eerste wedstrijd in eigen huis tegen EMM uit Vlissingen.

Zomer 1916:

NAC verhuist naar een nieuw terrein. Het terrein van de Bond van Lichamelijke Opvoeding wordt omgeruild voor ‘Het Ploegske’.

1921:

In 1921 werd een van de grootste prestaties uit de clubgeschiedenis behaald. Dat jaar werd NAC landskampioen van Nederland. De club werd eerst kampioen van het Zuiden en mocht daardoor deelnemen aan de landelijke kampioenscompetitie. Ondanks twee nederlagen - die werden geleden tegen Be Quick - zorgden dubbele overwinningen op zowel Ajax als Go Ahead ervoor dat NAC met een punt voorsprong op Be Quick de landstitel wist te winnen.

1931:

Antoon ‘Rat’ Verlegh neemt afscheid. Na negentien seizoenen in het eerste elftal van NAC besloot Verlegh te stoppen als voetballer. Daarna zette hij zich vrijwillig in voor de club. Niet lang daarna werd een nieuwe thuisbasis aan de Heuvelstraat in gebruik genomen.

6 oktober 1940:

Op 6 oktober 1940 nam NAC het stadion aan Beatrixstraat in gebruik. Zes jaar later werd de club voor de achtste keer kampioen van het Zuiden. Toen in 1954 het betaald voetbal in Nederland werd ingevoerd, ging het wat voortvarender met de club. Na kampioen te zijn geworden in de Eerste Klasse A mocht met PSV, Willem II en FC Eindhoven gestreden worden om de landstitel. Ondanks een aantal goede wedstrijden van NAC wist Willem II de titel voor de neus van de Bredanaars weg te kapen.

1973:

NAC wint de KNVB-Beker.

1975:

Ontstaan Avondje NAC. Deze term is in de jaren 70 ontstaan, toen NAC zijn thuiswedstrijden in de avond ging spelen. Onder aanvoering van de fanatieke supportersvakken B-Side, Vak G en VakF7 steunen de supporters het elftal uit Breda fanatiek.

30 maart 1996:

Tijdens de wedstrijd NAC - Heerenveen breekt er op de staantribune van de B-Side (door toedoen van een vuurwerkfakkel) brand uit. Pas na drie kwartier blussen kon er weer worden gespeeld.

12 mei 1996:

De club neemt afscheid van het stadion aan de Beatrixstraat.

11 augustus 1996:

NAC neemt een nieuw stadion in gebruik, namelijk het ‘Fujifilm Stadion’. Dit station kostte de club 29 miljoen gulden, maar bood wel plaats aan 16.400 bezoekers. In de jaren daarop werd het stadion ook nog het MyCom Stadion genoemd, vanwege een sponsorovereenkomst. Later werd het stadion officieel vernoemd naar de meest legendarische speler in de geschiedenis van de club Antoon ‘Rat’ Verlegh: het Rat Verlegh Stadion.

1999:

Ondanks de inname van het nieuwe onderkomen ging het bergafwaarts met de sportieve prestaties. Een dieptepunt werd in 1999 bereikt toen de club direct degradeerde naar de eerste divisie. Ook ging het financieel steeds slechter met NAC.

30 januari 2003:

Gemeente Breda koopt het Rat Verlegh Stadion op voor ongeveer vijftien miljoen euro. Hiermee werd de club gered van de financiële ondergang.

16 december 2008:

Op 16 december 2008 werd er een akkoord gesloten tussen de gemeente Breda en diverse betrokken partijen over de uitbreiding van het huidige stadion tot het Stadionkwartier. Zo zou het stadion worden uitgebreid naar 20.400 plaatsen, maar op 3 juli 2012 werd het project Stadionkwartier Breda failliet verklaard.

19 september 2012:

NAC viert haar honderdste verjaardag. Er verscheen een officieel jubileumboek en het hele jaar werden er festiviteiten gehouden, zoals een loterij en NAC-familiedag. Ook werd er een reünie georganiseerd met oud-spelers en -trainers.

24 augustus 2015:

Een recordzege voor NAC! De Bredase club wint in de Jupiler League, in eigen huis, met 7-0 van FC Dordrecht. Een soortgelijke overwinning was sinds 1950 voor NAC maar twee keer voorgekomen.

19 november 2017:

Op 19 november 2017 leed NAC zijn grootste thuisnederlaag ooit, met 0-8 tegen Ajax. Voor de club uit Amsterdam was het de grootste uitzege in de eredivisie ooit.

7 februari 2018:

NAC boekt in de eredivisie een van haar grootste thuisoverwinningen ooit: het hoger geplaatste Heracles werd toen met 6-1 verslagen.

2018-2019:

NAC degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie.

2 augustus 2022:

Op 2 augustus liet de gemeente Breda weten akkoord te zijn met de overname van NAC=Breda. Vanaf heden is NAC=Breda dus eigenaar van de club.