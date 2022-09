Geschokte reacties op overlijden man bij Breda Barst: ‘Dieptriest’

BREDA - De dood van de man die op de zaterdag van Breda Barst van het festivalterrein werd verwijderd zorgt voor geschokte reacties. Over wat er precies is voorgevallen, is nog niet veel bekend. Jurgen Blommaert, voorzitter van Breda Barst, noemt de situatie ‘dieptriest’.

De politie maakte maandagochtend bekend dat de man die op de zaterdag van Breda Barst werd verwijderd vanwege overlast, is overleden. Het gaat om een 37-jarige man uit Polen. De man zou onwel zijn geworden toen hij zich tegen de beveiliging verzette. De politie liet maandagochtend weten dat toen de politie arriveerde, de man niet meer ademde. Omdat niet duidelijk is of de onwelwording samenhangt met het optreden van de beveiligers, worden de zes betrokken beveiligers momenteel verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de man.

De beveiligers waren door Breda Barst ingehuurd. “Uiteraard werkten wij met een professioneel beveiligingsbedrijf. Anders zouden we niet eens een vergunning krijgen voor het evenement”, vertelt voorzitter Jurgen Blommaert van Breda Barst. “Inhoudelijk mogen wij niets zeggen over de situatie, omdat het onderzoek nog loopt. Wij weten zelf ook niet wat er precies is gebeurd. Maar dat de situatie dieptriest is, is duidelijk. Het is echt te triest voor woorden.”

Ook op social media kan de situatie rekenen op veel reacties. ‘Verschrikkelijk’, schrijft iemand. Anderen wensen de nabestaanden veel sterkte.