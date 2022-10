Onkruid en hondenpoep? Rond de bomen bij de Klokkebei liggen voortaan mooie tuintjes

ULVENHOUT - Op maandag 3 oktober zag het groen van de kinderen rondom basisschool De Klokkebei in Ulvenhout. Letterlijk groen, want alle kinderen kwamen deze dag in groene kleding naar school voor de start van het project Gi-Ga-Groen. Het thema van dit project is niet verwonderlijk. De Kinderboekenweek, die het thema Gi-Ga-Groen voor dit jaar heeft gekozen, valt namelijk ook precies in deze drie projectweken.

Het thema van de Kinderboekenweek is Gi-ga-groen!. Waarom dit leuke thema dan niet gebruiken om wat langer mee bezig te zijn, dacht de school uit Ulvenhout. De aftrap vond maandagochtend plaats door het aanleggen van meerdere boomspiegel-tuintjes rondom de school. Deze stukjes grond onder de bomen op de trottoirs zijn meestal gevuld met onkruid of hondenpoep. Wanneer je nu echter langs de school loopt, zal hiervoor in de plaats gezellige mini-tuintjes tegenkomen.

Het initiatief voor deze actie kwam van een ouder van de school. Zij heeft met twee vriendinnen ‘Make Ulvenhout Wild Again’ opgericht. Deze organisatie leverde de plantjes en bloembollen aan waarmee de leerlingen hun schoolomgeving groener, gezelliger en beter hebben gemaakt. Behalve dat dit goed is voor de natuur is er ook een leerzaam aspect aan verbonden. De leerlingen beplanten namelijk niet alleen de boomspiegels, ze moeten ze ook gaan onderhouden.