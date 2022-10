Regenboogbank keert niet terug in Valkenberg

BREDA - De regenboogbank die sinds 11 oktober 2020 in het Valkenberg stond, keert niet meer terug. De vlag is door vandalen vernield, en niet meer te repareren. Er wordt gekeken naar alternatieve, duurzame manieren om uiting te geven aan het feit dat Breda een regenbooggemeente is. “Daarover gaan we graag in gesprek met de stad”, legt wethouder Marike de Nobel uit.

De regenboogvlag die sinds 11 oktober 2020 over het bankje in het Valkenberg hing, keert niet meer terug. De vlag is één van de manieren waarop Breda sociale acceptatie van LHBTI-personen wilde stimuleren. Het bankje stond symbool voor het feit dat iedereen in Breda welkom is.

Al sinds het bankje met de regenboogvlag werd geplaatst, was de vlag een mikpunt voor vandalen. De vlag werd meerdere malen besmeurd. De vlag werd om die reden al eerder van het bankje gehaald voor een opknapbeurt, en keerde daarna altijd terug. Maar na een recente vernieling, zal dat niet meer gebeuren. De vlag is dusdanig vernield dat reparatie niet meer mogelijk is. Dat terwijl de vlag van zeer stevig, hufterproof materiaal was gemaakt. “Wij hebben camerabeelden van de vernieling en hebben dan ook aangifte gedaan”, licht wethouder De Nobel toe. “Maar het is helaas niet meer mogelijk de vlag te repareren. Er zal dus een nieuwe manier komen waarop we als stad uiting geven aan het belang van acceptatie.”

Wethouder de Nobel wil bij de keuze voor een nieuwe uiting graag inwoners en organisaties uit de stad betrekken. Denk bijvoorbeeld aan het COC en Bo Diversity, maar ook aan mensen en groepen die moeite hebben met de regenbooguitingen. “Er leeft veel op het gebied van acceptatie. We moeten met iedereen het gesprek aan gaan. Zo werken we er samen aan om meer begrip te krijgen voor LHBTI’ers.”

Gemeenteraad

Het regenboogbankje werd destijds geplaatst als vervanging voor het inmiddels vervaagde regenboogpad in het Valkenberg. Inmiddels is er in de gemeenteraad al een motie aangenomen voor een nieuw, duurzaam regenboogpad of andere regenbooguiting in de gemeente. Die motie werd niet unaniem aangenomen. 34 raadsleden stemden voor, de raadsleden van LPF en Forum voor Democratie stemden tegen.



De vlag is verdwenen van het bankje - BredaVandaag