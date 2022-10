Studenten gaan protesteren in Breda: ‘Regels energietoeslag zijn niet eerlijk’

BREDA - Het is voor studenten nog niet mogelijk om energietoeslag aan te vragen. De enige manier waarop studenten worden geholpen om hun hoge energierekening te betalen, is via de bijzondere bijstand. Maar daar komen lang niet alle studenten voor in aanmerking. Daarom plannen studenten een protest op de Grote Markt.

De energierekening is voor veel mensen afgelopen maanden plots fors gestegen. Om mensen met een laag inkomen te steunen, is de energietoeslag bedacht. Dat is een tegemoetkoming van honderden euro’s waarmee mensen worden geholpen om hun energierekening te kunnen blijven betalen. Maar Liz (22 Avans), Roxy (24, St. Joost) en Folkert (27, BUas) hebben geen recht op die toeslag omdat ze studenten zijn. Daarom organiseren zij volgende week een protest op de Grote Markt.

Dat de energietoeslag niet voor studenten geldt, stoort de drie studenten flink. “In de meeste gemeenten kunnen studenten nog steeds geen energietoeslag aanvragen of gooit de gemeente het op ‘bijzondere bijstand’. Zo ook de gemeente Breda”, legt Folkert uit. Die bijzondere bijstand gaat echter gepaard met strenge regels. Zo mag je maximaal een netto maandinkomen hebben van 300 euro, en daar worden leningen in meegerekend. Leen je bij of verdien je meer dan 300 euro? Dan heb je dus geen recht op steun. En bovendien moet je voor bijzondere bijstand een eigen voordeur hebben om in aanmerking te komen. En dat hebben de meeste studenten niet.

“Wij willen met zoveel mogelijk studenten een signaal afgeven dat de regeling en voorwaarden om als student energietoeslag aan te vragen (via bijzondere bijstand) niet eerlijk is”, legt Folkert uit. “Zeker gezien het feit dat veel studenten al met 1-0 achterstand aan hun leven beginnen door een studieschuld, renteverhoging op studielening en onbetaalbare woningen, willen wij hier serieus aandacht voor vragen.” Verschillende (lokale) partijen hebben moties ingediend, vragen gesteld en het vragenhalfuur benut. “Helaas zonder resultaat. De gemeenteraad Breda blijft zich vasthouden aan de bijzondere bijstand.”

Het geplande protest is niet de eerste studentenactie in Nederland tegen de regels rondom de energietoeslag. Ook in Groningen vond eerder al zo’n protest plaats. Het protest in Breda is gepland op donderdag 13 oktober om 19.00 uur. Folkert hoopt op veel animo bij studenten, en zal samen met zijn medeorganisatoren het protest uitgebreid promoten. “Wij gaan begin volgende week op verschillende scholen flyeren en gaan ook studentencomplexen langs om te flyeren / posters op te hangen.”