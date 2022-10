Rechtbank Breda decor voor film over leven Marco Kroon

BREDA - Opnames voor de nieuwe speelfilm over het leven van gevallen oorlogsheld Marco Kroon hebben afgelopen tijd plaatsgevonden in het gerechtsgebouw van Breda.

De film, met de titel De Vuurlinie, is gebaseerd op het leven van Marco Kroon, een van Nederlands meest bekende militairen. De hoofdrol zal worden vertolkt door Waldemar Torenstra.

De film gaat onder meer over het leven van Kroon als militair tijdens de missies in Afghanistan, waarvoor hij later wordt onderscheiden met de militaire Willems-Orde. Maar ook de dieptepunten uit het leven van Kroon komen voorbij. Zoals het ‘plas-incident’ tijdens carnaval 2019 in Den Bosch, waarvoor hij onder andere veroordeeld werd wegens mishandeling van politieagenten.

De Vuurlinie gaat in september 2023 in première.