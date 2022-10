Amsterdams modemerk opent nieuwe winkel op de Grote Markt

BREDA - Op de Grote Markt opent binnenkort een nieuwe kledingwinkel. Het Amsterdamse modemerk Fabienne Chapot opent de deuren aan de zuidkant van de Grote Markt.

Aan de Zuidkant van de Grote Markt, in de Ridderstraat waar onder andere ook Tommy Hilfiger is gevestigd, opent een nieuwe kledingzaak. Het Amsterdamse modemerk Fabienne Chapot gaat daar de deuren openen. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de verbouwing van de winkel.

Fabienne Chapot is in 2006 begonnen onder de naam Fab. met focus op tassen, schoenen en andere lederwaren. Het merk onderscheidt zich met kleurrijke ontwerpen. In 2016 besloot de oprichtster het merk te rebranden en er een ready-to-wear collectie van te maken die nog steeds kleurrijk en gedurfd is. Het merk heeft inmiddels zo’n 1000 verkooppunten en het hoofdkantoor zit in Amsterdam.