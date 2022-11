De intocht van Sinterklaas: Op deze plekken komt de Sint aan in Breda

BREDA - Zaterdag 12 november is het zo ver: Dan komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Lees hieronder welke plekken in Breda Sinterklaas zal bezoeken.

Sinterklaas komt zaterdagochtend aan in Nederland. Voor het eerst sinds 2019 ziet de intocht van de Sint er weer uit als vanouds. Sinterklaas komt dit jaar aan in Hellevoetsluis, en zal daarna verschillende plekken in de gemeente Breda bezoeken.

Breda Centrum - 12 november

De Sint en zijn Pieten komen zaterdag om 13.00 uur met twee boten aan in de Haven in Breda. Vanaf daar gaat de Sint aan land voor een intocht door de binnenstad. Rond 13.30 uur zal Sinterklaas op zijn trouwe paard Ozosnel stappen om te beginnen aan de tocht door de binnenstad. “De Sint rijdt de route zoals die ook in 2019 werd gereden”, vertelt organisator Niels de Groot. Die route gaat via de Vismarktstraat, Reigerstraat, Grote Markt, Kerkplein, Torenstraat, Karrestraat, Eindstraat, Karnemelkstraat, Halstraat, Veemarktstraat en het Sint Annaerf naar het Stadserf. Vanaf 15.00 uur is er entertainment met muziek op de Grote Markt, verzorgd door de Lakei van de Sint. Sinterklaas zelf zal rond 16.00 uur verschijnen op het bordes van het stadhuis. Tot ongeveer 17.00 uur wordt er muziek gedraaid en kan er meegezongen worden met Sinterklaashits. Lees er hier meer over.

Prinsenbeek - 13 november

De intocht van Sinterklaas is zondag 13 november om 11.00 op de Markt in Prinsenbeek. De Pieten zijn al druk bezig met een speciaal kunstwerk voor Sinterklaas! Om 12.00 uur vertrekt de Sint dan weer, om zich klaar te gaan maken voor de Sinterklaasshows in De Drie Linden.



Belcrum - 13 november

Op 13 november komt de Sint met zijn boot aan in de Belcrum. Aan de Veilingkade gaat hij om 13.00 uur aan land. De intocht door de Belcrum loopt langs de Industriekade, Speelhuislaan, Leeuwerikstraat, Polderstraat en Eksterstraat naar het Belcrumhuis.

Bavel - 13 november

Op 13 november om 13.00 uur start de intocht van Sinterklaas in Bavel. De route gaat via de Bolbergseweg, Lange Bunder, Kloosterstraat, Gilzeweg, Beemd en Brigidastraat richting de kerk. De tocht vervolgt via de Kloosterstraat, Pastoor Doenstraat, Kapittelhof, Gageldonk, Haarbeemd, Dorstseweg, Kerkstraat, Hof, Schoutenlaan en eindigt bij de molen. Omdat ook Sinterklaas kampt met een personeelstekort, heeft hij allerlei mensen uit Bavel gevraagd om te helpen. Het kan dus zijn dat je een piet herkent!



Ulvenhout -13 november

Op zondag 13 november 2022 komt Sinterklaas weer in Ulvenhout aan. Rond 13.15 uur zal hij bij de Pekhoeve aankomen, waarna iedereen in optocht richting Jeugdland gaat voor een mooi feest!



Ginneken - 20 november

Vorig jaar lukte het Sinterklaas niet om het Ginneken te bezoeken. Maar dit jaar heeft de goedheiligman toegezegd om het Ginneken weer aan te doen. Hij arriveert zondag 20 november om 13.30 uur op de Ginnekenmarkt. De roetveegpieten zijn er al vanaf 13.00 uur. Nadat de Sint door de kinderen verwelkomd is, wordt er, met harmonie Concordia voorop, een korte rondrit door het Ginneken gehouden. De route gaat via de Raadhuisstraat, Viandenlaan, Dillenburgstraat, Ginnekenweg, Ginnekenmarkt, Raadhuisstraat en Viandenlaan naar zaal Vianden. Daar begint rond 14.30 uur een gratis toegankelijk Sinterklaasfeest, met voor alle kinderen een cadeautje.



Tuinzigt en Westerpark - 20 november

Op 20 november vindt de traditionele intocht van Sinterklaas in Tuinzigt plaats. Die start om 12.00 uur vanaf het Nelson Mandelaplein. De Sint en zijn pieten maken een grote tocht door Tuinzigt en Westerpark. De sint gaat via de Pijnboomstraat, Ahornstraat en Olmstraat richting de Acaciastraat en Magnoliastraat. Via de Argusvlinder en het bloemenblauwtje gaat de Sint via de Blauwtjes weer terug naar het Nelson Mandelaplein.

Princenhage - 27 november

Kinderen in Princenhage moeten nog even geduld hebben. De Sint bezoekt op zondag 27 november de wijk voor een grote intocht.



Teteringen - 27 november

Ook in Teteringen moeten kinderen nog eventjes geduld hebben. Sinterklaas komt op zondag 27 november naar Teteringen. Om 12.00 uur start de intocht bij de Willibrorduskerk. Kinderen kunnen in de stoet meelopen naar ‘t Web waar tot 15.00 uur een groot Sinterklaasfeest is.

Mis jij een intocht in dit overzicht? Mail het naar info@bredavandaag.nl en wij voegen het toe!