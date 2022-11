Warm welkom voor Sinterklaas bij intocht in de Bredase binnenstad

BREDA - Sinterklaas is weer in Breda. Vanmiddag om 13.00 uur kwam de Sint samen met zijn Pieten aan in de Haven van Breda. Vanaf daar stapte hij op zijn paard voor de intocht door de stad.

Twee jaar lang hebben Bredase kinderen moeten wachten, maar eindelijk kon er vandaag weer een grootse intocht worden gevierd in de Bredase binnenstad. Met twee boten kwamen de Sint en zijn Pieten vanmiddag aan in de Haven in Breda. Daar kwam de Sint aan land, en stapte hij op zijn paard voor de intocht door de binnenstad.

Sinterklaas had fantastisch weer voor zijn intocht in Breda. Het was dan ook gezellig druk met papa’s, mama’s en kinderen in de binnenstad.

De intocht van de Sint in Breda werd dit jaar geregeld door een nieuw comité. Het was de eerste keer dat Sinterklaas bij de intocht in de binnenstad enkel roetveegpieten bij zich had. Komende tijd zal Sinterklaas verschillende wijken en dorpen in de gemeente Breda bezoeken. Wil je weten waar en wanneer dat gebeurt? Lees het Hier.