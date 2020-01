Column Babs: 'Lastig, zo’n splijtzwam binnen de SP'

Als ik het kan, kun jij het ook! Met deze oproep nodigen de vrouwelijke leden van de gemeenteraad ons uit om op 4 maart kennis te komen maken met de lokale politiek.

Een wijs man -ik zal geen namen noemen, Baas W- zei ooit tegen me dat ik maar beter nooit de politiek in kon gaan. Mijn gezicht zou te makkelijk af te lezen zijn. Dat was destijds een grote teleurstelling. Niet dat ik toen politieke aspiraties had, maar hij refereerde aan een moment waarop ik dacht met een pokerface alles onder controle te hebben. Voor mij geen politieke loopbaan dus.

Maar gezien de perikelen in de Bredase politiek komt de oproep van de dames wel op een goed moment. De hoofdrolspeelster van SP-gate laat zien dat er geen behoefte is aan splijtzwammen. Of ze nu wèl of niet iemand gemept heeft, doet er eigenlijk niet toe. Het beeld dat ze, op zijn minst, medeverantwoordelijk is voor de chaos, en voor persoonlijk ijdel gewin gaat, wèl. Daar verandert een eindeloos verhaal op haar website niks aan. In zo'n situatie past enkel kritische zelfreflectie, maar blijkbaar is haar badkamerspiegeltje zo erg beslagen dat ze één en ander niet scherp in beeld heeft.

Politiek is niet je hakken in het zand zetten en verwachten dat iedereen naar je pijpen danst. Politiek bedrijven gaat soepeler als je een paar liter smeerolie tussen de krakende raderen spuit en snapt dat het compromis ook al een hele stap vooruit is. En, politiek is, om de woorden van haar lief nog maar eens te aan te halen, 'geen tweestrijd voeren, maar samen optrekken. Zo hebben we de leden dichter bij elkaar gebracht. Dat is winst.' Prachtige woorden, maar met een splijtzwam in het midden kennelijk lastig te verwezenlijken.

Als ik het kan, kun jij het ook! Aan mij is deze oproep duidelijk niet besteed, daarom schrijf ik slechts stukjes in een krant. Maar ondertussen maak ik wel een diepe buiging voor al die dames die met hun ondergrondse politieke wortels zoveel mooie paddenstoelen tot bloei weten te brengen.