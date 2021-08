Column Ronnie Buiks: ‘Wat hadden we Van der Poel en Pogacar graag laten schitteren’

BREDA - Breda barst van de inspirerende ondernemers en bestuurders. Iedere twee weken vraagt BredaVandaag één van hen een column te schrijven over hun vakgebied. Vandaag is dat Ronnie Buiks, voorzitter van Las Montage Profwielerronde Etten-Leur

“Afgelopen 8 augustus had het moeten gebeuren. De 14e Las Montage profwielerronde in Etten-Leur. We hebben lang getwijfeld en naar alternatieve data gekeken, maar besloten als gevolg van alle coronabeperkingen uiteindelijk toch om de organisatie te stoppen.

Maar wat hadden we Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Wout van Aert, Mark Cavendish en natuurlijk Wilco Kelderman graag in Etten-Leur voor 15.000 bezoekers laten schitteren. Gesprekken daarover liepen al. We waren er klaar voor. Maar we moeten het nog even doen met alle mooie herinneringen.

Sponsoren

Wat hebben we met behulp van onze sponsoren prachtige namen naar Etten-Leur kunnen halen. De gele trui verscheen vijf keer aan de start, de bolletjestrui vier keer en 2 keer kwam de drager van de groene trui naar Etten-Leur. Maar ook wereld- en Europese kampioenen en winnaars van de ronde van Italië en Spanje ratelden over de markt. We konden de duizenden liefhebbers gratis van dit alles laten genieten en hoefden ook maar in geringe mate een beroep te doen op de gemeente.

Met hart en ziel

Onze vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor renners en publiek. Op de dag zelf waren in 2019 bijna 100 mensen actief. Dat gaf een geweldig gevoel. En laten we niet de steun vergeten van ongeveer 175 bedrijven uit Etten-leur maar ook uit andere delen van het land en uit Belgie. En hoe mooi is het dan dat Tom Dumoulin ons criterium in 2018 in een interview met de NOS uitriep tot ‘het grootste van de wereld’.

Top 5 uit Tour de France

2018 was ook het jaar dat de complete top 5 uit de Tour de France aan de start kwam. Een aantal mooie anekdotes kan ik met u delen. De vliegreis vanuit Kazachstan naar Etten-Leur waarbij Froome bij een overstap in Turkije zijn fiets vergat. De reis van Egan Bernal van Colombia naar Amsterdam, die tien minuten voor tijd niet door dreigde te gaan omdat ze in Bogota nog een verklaring eiste dat hij een hotel in Nederland had geboekt. En of ik dus even snel….

Noodlanding

En dan was er in 2019 nog de noodlanding van het vliegtuig met daarin de renners Sagan, Kruijswijk en Viviani. Wat een stress was dat, toen ze uiteindelijk toch met een forse vertraging aankwamen op Breda Airport. Terwijl ze in Etten-Leur maar bleven bellen waar we bleven, ging Sagan nog even naar de wc. Het gemak, heette zo’n poepdoos vroeger. Nou inderdaad, hij nam er een kwartier zijn gemak van.

Olie uit vleugel

Onderweg naar Etten-Leur vertelde Sagan dat hij naast een slapende Viviani zat en naar buiten keek. Toen hij een straal olie uit een van de vleugels zag komen, maakte hij Viviana toch maar wakker en vroeg of dat normaal was. Viviani snelde meteen in paniek naar de piloot. De gelukkige afloop is u bekend.

We hebben nu al zin in 2022. Krijgen we een opvolger van winnaar Steven Kruijswijk aan de start? Maar we verheugen ons ook op de loopfietswedstrijd, de bedrijvenrace en de dameswedstrijd, waaraan 5 jaar geleden Anna van der Breggen en 9 jaar geleden Olympisch kampioene Marianne Vos deelnamen.”