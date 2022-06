Column Kees Kerstens: Gastveiligheid

BREDA - Hazeldonk: wie kent het niet? Dé grensovergang van Nederland richting naar en vanuit het Zuiden voor onder anderen toeristen. Voor vele vakantievierders vaak de laatste sanitaire stop op vaderlandse boden. Komend vanuit de andere richting geeft het gevoel van ’weer veilig thuis zijn.’ Maar ook een bedrijventerrein dat dagelijks dient als een pleisterplaats voor zo’n 4000 trucks en hun chauffeurs.

Een gigantisch knooppunt als bedrijventerrein Hazeldonk brengt als vanzelf ook een aantal uitdagingen met zich mee. Dat is nu eenmaal de dynamiek die hoort bij een internationaal bedrijventerrein van deze omvang. Problemen zoals mensenhandel, drugslabs, ondermijning en criminaliteit. Om in die situatie verandering te brengen, gaan wij in samenwerking met ondernemers en tal van andere partners testen uitvoeren aan de hand van ‘smart’ toegepaste digitale technologie. In de hoop en verwachting dat Hazeldonk over enkele jaren bekend staat als het slimste grensoverschrijdende bedrijventerrein van West-Europa, met als doel een voor bedrijfsleven, werknemers en chauffeurs ‘gastveilig’ Hazeldonk,

Een bedrijventerrein waar dus gastveiligheid hoog in het vaandel staat. Gastveiligheid. Nee, het staat er toch echt goed. Niet gastvrijheid, maar gastveiligheid. Een mooie samenvoeging van de begrippen gastvrijheid en veiligheid. Maar wat is dat nu precies een ‘gastveilig’ bedrijventerrein? Een belangrijk aspect om een gastveilig bedrijventerrein te zijn is digitale technologie. Dit is één van de projecten die voortkomen uit het zogeheten Masterplan Bredata.

Maar hoe dan? We gaan onder andere een drone inzetten. We gaan aan de hand van ‘pilots’ bekijken wat haalbaar is en als iets succesvol blijkt, dan bouwen we verder uit. Uiteindelijk willen we een geautomatiseerd vliegende drone voor meerdere toepassingen tegelijk inzetten. Bijvoorbeeld het opsporen van mensenhandel, het signaleren van grondstoffen bedoeld voor de fabricage van drugs, surveillancetaken, controleren van het wegdek, opsporen van zwerfvuil en het signaleren van foutparkeerders. Om daar zicht te krijgen maken we gebruik van sensoren in het wegdek die een indicatie geven van drukte en wachttijden. ‘Slimme’ LED-verlichting wordt ingezet bij calamiteiten. En toepassing van ‘Digital Twin’ (de digitale weergave van de fysieke werkelijkheid) geeft ons real-time inzicht van de situatie op Hazeldonk”.

Het klinkt misschien een beetje als toekomstmuziek, maar dat is het niet. Want de resultaten moeten al over anderhalf jaar op tafel worden gelegd. En vanaf dan kunnen de uitkomsten van succesvolle ‘pilots’ indien gewenst ook worden gebruikt voor bedrijventerreinen elders. Het startschot is gegeven op dinsdag 21 juni 2022. Op deze dag hebben alle betrokken partijen in het kader van het programma ‘Gastveilig Hazeldonk’ een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de proeftuin op Hazeldonk.

Meer weten over de pilot gastveilig Hazeldonk? Neem dan contact op met Kees Kerstens en bekijk ook de website van Bredata https://smartcitybreda.com