Column Bas van Gerwen: ‘De tijd’

Beeld je in… het is 1 januari 2029. Nog maar een jaar te gaan en dan moet je bedrijf 50% minder CO2 uitstoten. Wat nu? Waar moet ik beginnen? Wie kan me helpen?

Dit doet me denken aan die talloze keren dat ik naar de verjaardag van een vriend moest en op het allerlaatst een cadeautje nodig had. Waar kom je dan mee aanzetten? Inderdaad: met een suffe fles wijn. Terwijl je een origineel cadeau had kunnen bedenken als je eerder begonnen was: een concertkaartje voor zijn favoriete band, een schilderij van eigen hand of dat ene spelletje waar hij het een tijdje terug over had, maar dat je pas de volgende dag in huis kan hebben als je het nu bestelt. Helaas Pindakaas!

Op tijd beginnen kan je zoveel brengen. Dat geldt ook voor de transities die je bedrijf moet doormaken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Als je op tijd begint kun je goed afwegen welke maatregelen passen bij jouw bedrijf. De meeste ondernemers weten echt wel dat ze iets moeten met duurzaamheid.… maar of een zonnepaneel op je dak dan de juiste keuze is of niet, dat vraagt men zich nauwelijks af.

Duurzaamheid kun je op verschillende manieren invullen. Voor de één is een zonnepaneel inderdaad de beste oplossing, maar voor de meeste bedrijven zijn er veel beter passende oplossingen voorhanden. Er zijn namelijk 17 aandachtsgebieden (!!) waarop je duurzame keuzes kunt maken, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s). Het is dus wel handig om te weten welke van deze 17 het beste bij jouw bedrijf passen. Dat geeft focus en dat geeft energie! Want je kunt dan echte slagen gaan maken in een richting waarop het zoden aan de dijk zet. Dit biedt kostenvoordelen, marketingkansen, een goed gevoel én plezier. En vaak blijkt dat je al lang duurzame dingen doet in je bedrijf, maar dat je je er nooit bewust van was. Het afgelopen jaar hebben we al 65 bedrijven geholpen om op deze manier werk te maken van duurzaamheid. Van een transportbedrijf tot een snoepfabriek en van een kinderboerderij tot een groothandel. Het klinkt complex, maar dat valt mee. Een tijdsinvestering van zo’n 12 uur is genoeg om een start te maken. En daarna gaat het vanzelf lopen. Driekwart van de deelnemende bedrijven heeft namelijk doorgepakt en is op weg de toekomst van zijn of haar bedrijf veilig te stellen inclusief een positieve bijdrage aan de maatschappij. En over op tijd beginnen met verjaardagen… ik heb nog steeds goede herinneringen aan die keren dat ik wél origineel uit de hoek kwam op een verjaardag. Zo zette ik ooit ’s nachts een halve Abraham bij iemand in de tuin toen hij 25 werd. Daar kunnen we nu, 15 jaar later, nog om lachen!