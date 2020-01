Klaar met je kerstboom? Hier zijn de verbrandingen en verzamelpunten

BREDA - De feestdagen zijn weer achter de rug. Het enige wat nu nog rest is het opruimen van de kerstboom. Op zeven plekken in de gemeente zullen de bomen in vlammen opgaan. Op nog acht andere plekken worden de bomen ingezameld, maar gaan ze níet in brand.

Die verbrandingen hebben een groot voorbeeld, blijkt in november 2019 uit een evaluatie van de gemeente. Er worden namelijk meer kerstbomen ingeleverd bij verzamelplekken waar de bomen in brand gaan, dan op plekken waar dat niet gebeurd. Wel liggen de kosten bij een verbranding veel hoger dan bij een verzameling, vanwege de kosten van de dranghekken, brandweer etc. De inzameling van kerstbomen kostte de gemeente vorig jaar 32.967 euro, waarvan 10.834 euro specifiek relateert aan de zes verbrandingen.

Verbrandingen

4 januari

Kievietsloop: Hoek van Somerweide/Moerenpad bij de scouting om 18.00 uur

5 januari

Ginneken: Op het Schoolakkerplein om 18.00 uur

Teteringen/Waterdonk: Parkeerplaats op het Willem-Alexanderplein om 18.00 uur

11 januari

Boeimeer: Boeimeerlaan ter hoogte van nummer 34 (in de ronde cirkel) om 18.00 uur

Prinsenbeek: Op de Markt vanaf 18.00 uur

12 januari

Bavel: Op het Evenementenplein vanaf 18.00 uur

Ulvenhout: Veldje op de hoek van Sulkerpad/Markdal, bij Mgr, van Hooydonkstraat vanaf 18.00 uur

Inzameling

4 januari

Zandberg: J.W. Frisolaan, achter Marijke Meustraat vanaf 14.30 uur

Brabantpark/Heusdenhout: voetbalveldje Gastakker/Voorvang ter hoogte van Bijvang vanaf 14.30 uur

5 januari

Overakker/IJpelaar: Mariaplein vanaf 14.30 uur

Effen: Op parkeerterrein naast de kerk vanaf 14.30 uur

11 januari

Blauwe Kei: Het veldje aan het Noutenhof vanaf 18.00 uur

Sportpark: Veldje op de hoek van Piet Avontuurstraat/Olympiastraat vanaf 14.30 uur

12 januari

Belcrum: Bij Buurthuis Belcrum op het Pastoor Pottersplein vanaf 14.30 uur

Princenhage: Op de Haagsemarkt vanaf 14.30 uur.

Loterij

Op alle plekken - verbranding of niet- worden lootjes, prijzen en snoep uitgereikt aan kinderen die de bomen naar de verzamelplek brengen. Naast de inzamelingen en verbrandingen kunnen Bredanaars ook hun kerstboom ook gewoon weer kwijt bij het GFT-afval.