Zien: Bredase filmmaker lanceert spannende trailer van duikbootthriller

BREDA - De Bredase filmregisseur Roel Leijten heeft de eerste beelden gelanceerd van van zijn Engelstalige film met een verhaal dat is geïnspireerd door de Deense duikbootmoord. BUOYANCY is het speelfilmdebuut van Leijten dat op 15 januari 2020 in première zal gaan bij Chassé Cinema in Breda.

“Een spannend moment, maar ik ben heel enthousiast om het werk eindelijk te kunnen delen”, aldus de 30-jarige filmmaker. “In totaal zijn we er nu een jaar mee bezig geweest en hebben hulp gekregen uit alle hoeken. Het voelt dan ook als een echte team effort.” Leijten haalde het geld voor het project onder andere bij elkaar via een crowdfundingactie.

Over de film

BUOYANCY gaat over Amelia Anderson (Rebecca Finch). Ze is een ambitieuze studente die bezig is met het afronden van haar studie Sociologie. Tijdens een lezing komt ze Nicholas Hallberg (Michael Wagner) tegen, een schatrijke tech-ondernemer die zich inzet voor een betere wereld. Hij presenteert zijn laatste project: een lowbudget onderzeeër die zich zonder gebruik van fossiele brandstoffen voort kan bewegen over de wereld. Amelia wil voor haar studie onderzoeken wat langdurige eenzaamheid met een mens kan doen op sociaal-psychologisch vlak. Wanneer ze wordt uitgenodigd voor een meerdaagse tocht op de onderzeeër komt ze erachter dat er zich aan boord meer afspeelt dan ze in eerste instantie had gedacht.

Het verhaal van de film is geïnspireerd door de Deense duikbootmoord. Ingenieur Peter Madsen kreeg vorig jaar levenslang wegens de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall die plaatsvond op zijn duikboot.

Leijten

Roel Leijten (1989) is onafhankelijk filmmaker. Als freelancer maakt hij commerciële video's, maar werkt daarnaast ook graag aan zelfgeschreven films. Na in 2018 een korte film te hebben gemaakt in LA, is hij bezig geweest met het schrijven van "BUOYANCY".