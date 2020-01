Stichting Kielegat voert statiegeld in op confetti

BREDA - Onlangs maakte de rekenkamer bekend dat de Gemeente Breda de gestelde klimaatdoelen in huidig tempo niet gaat halen. Dat gaat de Stichting Kielegat aan het hart. Kielegat gaat daarom maatregelen invoeren om het carnavalsfeest te verduurzamen. Eén daarvan is het geven van statiegeld op confetti.

Door het invoeren van deze maatregel wordt een heleboel papier en mogelijk zelfs plastic op de straten en in de natuur voorkomen. Hiermee geeft Stichting Kielegat een positief signaal af op het toekomstige verbod op single use plastic.



Hoe gaat het in z'n werk?

Tijdens carnaval zijn er diverse inleverpunten, zowel in het centrum als in de wijken. Tegen inlevering van confetti per boterhamzakje, vuilniszak of kliko worden, hoe toepasselijk, leutpenningen verstrekt. Zo is de cirkel rond. En voor diegene met een tijdelijk groen hart is het ook mogelijk om de leutpenningen te doneren aan een goed doel dat de duurzaamheid in Breda bevordert.



Symbolische actie

Deskundigen hebben monsters uit rivier De Mark genomen voor onderzoek. Steeds meer worden tot stof vergane plasticdeeltjes aangetroffen die in onze voedselketen terechtkomen. Er wordt geschat dat er per jaar 40 ton van deze microplastics door De Mark spoelen. En als je goed oplet, zie je het overal liggen. Niet alleen tijdens carnaval. Als een soort confetti verspreid vanuit het Markdal; in het riet, tussen de koeien, afkomstig van allerlei verpakkings- en restmateriaal. En dit moet stoppen!

Kom ook in actie!

Wil je dit initiatief een rood/oranje hart toedragen en je als inleverpunt aanmelden? Stuur je gegevens ovv 'Kielegat statiegeld voor confetti' naar pers@carnavalbreda.nl. Heb je andere ideeën om het carnavalsfeest in Ut Kielegat te verduurzamen, ook dan hoort de stichting graag van je via pers@carnavalbreda.nl ovv 'Kielegat Duurzaam Carnaval'.