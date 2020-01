Bredase biologieleraar scoort met eerste carnavalsnummer: 'Dit is een droom die uitkomt'

BREDA - 'Ik heb een gerecht met kikkererwten, maar hoemoes dà òk alweer?'. Dat zinnetje had de Bredase Bart Stoop al zo'n drie jaar thuis op een kladblok staan. Zijn droom: die ene zin omtoveren tot een echt carnavalsnummer. En een paar maanden ging het balletje rollen en kwam die droom uit. Afgelopen vrijdag verscheen 'Hoemoes dà òk alweer?' op YouTube, en sindsdien stromen de streams en reacties binnen. "Dat het zo'n succes lijkt te zijn, kan ik amper geloven", vertelt Bart trots.

De vrienden van Bart Stoop kennen zijn droom al jaren. Iedere carnaval kwam het in de kroeg wel weer te spraken: Bart wilde een eigen carnavalsnummer hebben. "Maar dat is natuurlijk zo makkelijk helemaal niet. Vooral omdat ik niet muzikaal ben en eigenlijk ook niet kan zingen", vertelt de docent biologie van het Newman College lachend. "Maar dat idee dat je een eigen nummer hebt, en dat heel zo'n kroeg het dan mee kan zingen als je optreed. Dat leek me gewoon enorm vet."

Schrijven

Om teksten zat Bart niet verlegen. In een kladblok schreef hij al jaren zinnetjes op, die wel in een vrolijk carnavalsnummer zouden passen. "Toch werd het nooit echt concreet. Ik wist natuurlijk ook helemaal niet waar ik moest beginnen", legt Bart uit. Maar daar kwam in de zomer van 2019 verandering in, toen hij een nieuwe collega kreeg. Dat was namelijk Berry Koevoets van Mosterd na de Maaltijd; de formatie die in 2018 een gigantische hit had met 'Hé Jacqueline'. "Bovendien hadden we toen net een bedrijfsuitje bij de FAAM, waar ik erachter kwam dat daar ook een opnamestudio zit waar je een nummer op kan nemen. Dus toen dacht ik wel: dit is het moment. Als ik nú geen carnavalsnummer ga maken, dan doe ik het nooit."

Peter Selie

Bart ging dus na wat tips van Berry serieus aan de slag. Met schrijven. Met het werken met producer Lars van Berkel. Met het bedenken van zijn 'look'. En natuurlijk met het creëren van zijn artiestennaam: Peter Selie. "Over die naam heb ik lang nagedacht. De keuze was natuurlijk reuze. Jack Fruit. Dick Avacado. Jan Dijvie. Het had allemaal gekund", vertelt Bart enthousiast. "Maar Peter Selie kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Ook omdat het het beste past bij het nummer. Dat draait namelijk ook om dubbele betekenissen van woorden, zonder die te verdraaien.

Vrienden, familie én de leerlingen van Bart konden het ontstaan van het nummer en de bijbehorende helemaal volgen via zijn korte vlogs. En afgelopen vrijdag was het dan zo ver. Toen kwam de videoclip van 'Hoemoes dà òk alweer' online én had Bart zijn eerste echte grote optreden. En dat was voor een kritisch publiek: zijn leerlingen van het Newman College. "Ik was vrijdag enorm zenuwachtig. Op dat moment dacht ik wel even hoor: waarom doe ik mezelf dit aan." Gelukkig viel het nummer goed bij de leerlingen, en werd het refrein al snel luidkeels meegezongen. "Ja, dat was super leuk. Want voor hetzelfde geld blijft zo'n publiek gewoon stil hè. Dan sta je daar op dat podium."

Niet alleen de leerlingen van het Newman College zijn enthousiast. Ook op YouTube gaat het nummer als een speer. Na vier dagen staat de teller op ruim 23.000 weergaven. En ook de telefoontjes voor boekingen stromen langzaamaan binnen. Dus de droom om op te treden in een kroeg met carnaval terwijl iedereen zijn nummer meezingt, lijkt wel uit te gaan komen. "Ja, zeker. Echt bizar, maar vooral heel erg leuk!"