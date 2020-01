Kaarten Hartje Ginneken vliegen de deur uit: jubileumeditie binnen aantal uur uitverkocht

BREDA - Vanochtend om 09.00 uur ging de kaartverkoop voor Hartje Ginneken van start. Met succes, binnen een aantal uur was het hele evenement al uitverkocht. "Trots, gewoon ONWIJS trots!", aldus de organisatie op Facebook.

Vorige week maakte Hartje Ginneken bekend dat BLØF op 12 september naar de stad komt om de vijfde editie van het festival te vieren. Eerder deze week kwamen er nog Wulf, Nick en Simon en Rolf Sanchez werden aan het lijstje toegevoegd. Met nog een aantal suprise acts is de line-up van de jubileumeditie compleet.

En, dus konden de kaarten in de verkoop. Dat gebeurde zaterdagochtend om 09.00 uur. Bredanaars bleken massaal weer interesse te hebben in het evenement. Even na het middaguur maakte de organisatie namelijk bekend dat het evenement al uitverkocht was. "Trots, gewoon ONWIJS trots!", schrijft de organisatie op Facebook.