Wie wordt de Grôtste Mââuwert? Acht finalisten bekend

BREDA - De acht finalisten van de verkiezing van de Grôtste Mââuwert van het Kielegat zijn bekend. Zij staan op 16 februari voor een (waarschijnlijk) uitverkochte Mezz om het Kielegat aan het lachen te krijgen.

Afgelopen week werden tijdens de voorrondes van de Grôtste Mââuwert verkiezing acht finalisten gekozen die het 16 februari tegen elkaar op mogen nemen. En dat was nog geen makkelijke keuze, laat de jury weten. "Er waren tien deelnemers met elk hun eigen kwaliteiten. Maar er moesten er toch echt twee afvallen."

De acht 'maauwers' die wel door zijn, kunnen nu nog zo'n drie weken flink aan het schrijven gaan om hun grappen te perfectioneren. Want op 16 februari zal de Mezz vol staan om de Grôtste Mââuwert van het Kielegat te kiezen.

De kaartverkoop voor de verkiezing is inmiddels in volle gang. De verkiezing is altijd populair, dus wie erbij wil zijn moet zijn kaarten snel kopen. Dat kan hier.

De finalisten:

• André Geldtmeijer

• Jos den Braber

• Ronald Huismans

• Ellen van Opdorp

• Ronald Kustermans

• Antoine van den Maagdenberg

• Martijn Schraven

• Twan van Oers