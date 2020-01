Inzamelingsactie levert al ruim honderd jassen op voor Bredase daklozen

BREDA - Veel Bredanaars hebben ergens op zolder wel een ongebruikte jas hangen. En veel café's moeten maandelijks stapels achtergebleven jassen weggooien. Enorm zonde, vindt Joyce Vetter van het Bredase bedrijf Kaplock. Samen met BUas, Avans, Bress en SMO Breda startte zij een inzamelingsactie om al die jassen een mooie bestemming te geven.

Joyce komt tijdens haar werk nogal wat jassen zonder eigenaar tegen. Ze werkt namelijk bij Kaplock, het systeem om tijdens het stappen veilig je jas op te hangen. "Bij de cafés waar ik kom, zie ik vaak hoeveel jassen daar aan het einde van een maand de prullenbak in gaan. Die jassen wilde ik graag een betere bestemming geven." Daarbij bedacht ze zich ook, dat niet alleen cafés veel overgebleven jassen hebben. Maar ook 'gewone' Bredanaars hebben vaak achterin de kast of op zolder een aantal ongebruikte jassen hangen. "Dat terwijl er Bredanaars zijn die enorm veel baat hebben bij zo'n jas. Zo kan de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda altijd goede jassen gebruiken om aan daklozen te geven."

Boxen

In samenwerking met BUas, Avans, Bress, enkele studentenverenigingen en SMO Breda zette Joyce een inzamelingsactie op. "Het leek me mooi om me bij deze actie te richten op studenten en dus juist bij een jongere generatie bewustwording rond dit onderwerp te vergroten", legt Joyce uit. Op de hogescholen en bij Bress werden inzamelingsboxen gezet, en ook de studentenverenigingen gingen actief aan de slag met het motiveren van studenten om hun jassen in te leveren. Daarbij krijgen de studenten voor iedere ingeleverde jas een muntje van Kaplock cadeau, waarmee ze tijdens het uitgaan hun jas veilig op kunnen hangen.

"Inmiddels hebben we al ruim honderd jassen opgehaald", vertelt Joyce. "En dat worden er nog veel meer, want de actie is alleen maar groter aan het worden. Zo wil Avans de boxen op veel meer plaatsen gaan zetten." Ook 'gewone' Bredanaars kunnen een steentje bijdragen. Zij kunnen hun jas (schoon en zonder gaten) inleveren aan de Goeseelsstraat 15, op het kantoor van Kaplock.

Doneren

In de tweede week van februari wil Joyce alle jassen gaan overhandigen aan de SMO Breda. Zij kunnen de jassen dan weer verspreiden onder de Bredanaars die daar baat bij hebben. "Zo maak je met jouw oude jas iemand heel erg blij in deze koude dagen!'