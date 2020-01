Jaren '80 herleven: Dolly Dots doen Breda aan tijdens reünietour

BREDA - Dé Nederlandse meidengroep van de jaren '80, De Dolly Dots, gaan weer op tournee. Dat werd gisteren bekend gemaakt. En er is goed nieuws voor de Bredase fans: op donderdag 14 januari 2021 staat de groep in het Chassé.

Patty Zomer, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Angéla Kramers komen weer bij elkaar. Het vijftal gaat door Nederland touren ter gelegenheid van het 40-jarige jubileum van de groep. Op 14 januari 2021 is Breda aan de beurt. De Dolly Dots maken dan hun opwachting in het Chassé theater. De kaartverkoop is van start gegaan. Tijdens de show zingen de vrouwen verschillende hits. Ook vertellen zij het verhaal achter het succes. Hoe was het om een Dolly Dot te zijn? Wat gebeurde er achter de schermen en hoe gingen ze er mee om?

De Dolly Dots

De Dolly Dots is een Nederlandse meidengroep die optrad van 1979 tot 1988. De originele samenstelling bestond uit zes meiden: Ria Brieffies, Patty Zomer, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Angéla Kramers. In 2008 werd bekend dat Ria Brieffies ongeneeslijk ziek was. Zij overleed in 2009 op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Kort na het overlijden maakten de overige vijf Dolly Dots bekend nooit meer als groep op te treden. Maar deze belofte hield niet stand. Een aantal keer kwam de groep samen voor een reünieconcert.

De groep scoorde grote hits van binnen en buiten Europa. In Japan behaalde de groep platina met het nummer 'Radio'. Hun grootste hit in Nederland was 'Love Me Just A Little Bit More'. 1984 was het meest succesvolle jaar voor de groep met een eigen televisieserie, hun eigen poppen en uitverkochte concerten in Carré.