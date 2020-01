De Twee Fluitjes zijn terug: Bredaas duo neemt vanavond nieuwe videoclip op

BREDA - Freek Haverman en David de la Mar zijn hard op zoek naar enthousiaste Bredanaars die vanavond willen komen hossen bij Boerke Verschuren. Daar neemt het tweetal onder de naam 'De twee fluitjes' de videoclip op voor hun nieuwste nummer.

De Twee Fluitjes zijn terug van weggeweest. De act ontstond 2010 als de 'vijf fluitjes'. Zij namen toen het nummer Señor op, wat onderdeel was van de film Komt een vrouw bij de dokter. In 2018 besloten twee van die fluitjes, namelijk Freek Haverman en David de la Mar, om hun carnavalscarrière een vervolg te geven. Dat deden zij met het nummer 'Blij dat ik bier heb', op de melodie van Zoutelande. En dat nummer van het Bredase duo krijgt nu een vervolg.

De Twee Fluitjes nemen de videoclip van hun nieuwste nummer vanavond op bij Boerke Verschuren. "En daarvoor zoeken we nog hossers", laat Haverman weten. Dus iedereen die zin heeft om vanavond verkleed te genieten van een carnavalsfeestje met de Twee Fluitjes, moet zorgen dat hij om 19.30 uur in het Ginneken is. De opnames zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Hoe het nieuwe nummer gaat klinken, laten de fluitjes nog even in het midden. "Op welke melodie en hoe de tekst gaat, dat houden we nog even geheim. Maar de melodie ken je waarschijnlijk wel." Wil je ook komen hossen? Mail dan even naar feest@cafehaverman.nl voor de laatste info.