Cabaretier Warre (15) wint stimuleringsprijs voor jong talent

BREDA - Afgelopen weekend vond in Podium Bloos de 12e editie plaats van Festival 39Graden. Met een mooie opkomst en ruim 40 voorstellingen van talentvolle makers in de leeftijd van 15 t/m 21 jaar was het een zeer succesvolle editie. De Gouden Thermometer, de stimuleringsprijs voor jong talent, ging naar de 15-jarige Warre uit België. Hij maakte indruk met zijn voorstelling 'Boter is Boter'.

Tijdens de prijsuitreiking van de Gouden Thermometer was de 15-jarige Warre helaas niet meer aanwezig in podium Bloos. Vanwege de storm Ciara moest de jonge cabaretier al vroeg terug naar zijn huis in België reizen. Voor de prijsuitreiking kon hij via een live videoverbinding alsnog reageren op de prijs. "Amai", stamelde een overdonderde Warre met een juichend publiek op de achtergrond. "Ik denk nu plots met nóg meer liefde terug aan mijn eerste twee deelnames aan Festival 39Graden."

Warre won de prijs, die goed is voor een productiebudget van 750 euro, met zijn voorstelling Boter is Boter. De jury was enorm enthousiast over het talent van de jonge Belg. "Wat ons opviel was zijn energieke spel", schrijft de jury. "Hij wist dat goed over te brengen op het publiek. Met zijn muzikaliteit en goede gevoel voor humor pakte hij iedereen in. Niet alleen dankzij zijn grapjes, maar ook zijn uitstekende timing. De voorstelling bleef boeiend door een slimme afwisseling van vorm; de integratie van theater en muziek. In de interactiviteit met toeschouwers kon Warre bovendien prima inspelen op het moment. Wij hebben er volledig vertrouwen in dat deze jongen, 15 jaar oud, zich zal ontwikkelen in de podiumkunsten."

39Graden

Festival 39Graden is dé start voor jong talent tussen de 15 en 21 jaar. Een theaterfestival waar aanstromend talent en jonge professionals elkaars werk zien en van elkaar leren. Wat je kunt verwachten zijn eigenzinnige en tegendraadse voorstellingen en performances op het gebied van theater, dans, muziek, spoken word en circus. De volgende editie van Festival 39Graden is op 5, 6 en 7 februari 2021.