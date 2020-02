Cravattentocht op carnavalszondag: De kroeg langs met een stropdas als stempelkaart

BREDA - Alle cravatten mogen de kast weer uit! Ook dit jaar vindt tijdens carnaval namelijk de Kielegatse Cravattentocht plaats. Deze kroegentocht brengt je langs vijftien kroegen rondom de Grote Kerk. In je eigen tempo, je eigen volgorde én met je eigen vriendengroep.

De jaarlijkse cravattentocht vindt op zondag tijdens carnaval plaats. Tussen 13.10 uur en 20.00 uur kunnen alle feestvierders met hun cravatte (stempelkaart in de vorm van een stropdas) langs vijftien kroegen rondom de Grote Kerk. Per kroeg kunnen de deelnemers een biertje, wijntje, glas fris of een shotje halen. Dit kan geheel in eigen tempo, eigen volgorde en met eigen vriendengroep. In totaal drink je dus vijftien drankjes. Bewaar je cravatte goed: na afloop kun je deze inleveren op de afterparty. In ruil krijg je dan een aandenken.

De voorverkoop voor de tocht is op 11-11 van start gegaan. Inmiddels zijn er al veel Bredanaars zeker van hun cravatte. Heb jij er nog geen? Ze zijn nog online te koop.

Deelnemende kroegen zijn: Biercafé de Huiskamer, Café Dunne, Cafe Janssen Breda, Walkabout Cafe, Shots Breda, Borrel Bar Breda, Old Dutch Breda, De Markt, Tapasbar Plan B, Café De Kater, Coyote Breda, Piggenhuis, Pop-up: Vesting aan de Haven, De Kapitein Breda en Eetcafe Walkabout.