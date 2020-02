Boerke Verschuren pakt weer flink uit: 'Ut Boerdeel, hier komt iedereen aan de beurt'

BREDA - Boerke Verschuren heeft vandaag haar nieuwe voorgevel voor carnaval onthuld. De kroeg gaat carnaval in als Ut Boerdeel. En dat kan rekenen op weer veel enthousiaste reacties.

De onthulling van het carnavalsthema van Boerke Verschuren is ieder jaar weer iets waar de inwoners van het Ginneken reikhalzend naar uitkijken. De gigantische en originele voorgevels van het café springen ieder jaar weer in het oog en kunnen rekenen op aandacht uit de wijde omgeving.

Dit jaar heeft Boerke Verschuren gekozen voor 'Ut Boerdeel. Hier komt iedereen aan de beurt.' Het is voor het café een jubileumeditie, want het is de vijfde keer dat Boerke Verschuren uitpakt met een grote thematische voorgevel. "HOER A een jubileum!", schrijft het café trots bij de foto van de nieuwe voorkant van het pand. De eerste reacties zijn enorm enthousiast. "Super", en "Geweldig weer!", plaatsen mensen eronder.

Voorgevels

Boerke Verschuren trok eerder al de aandacht met onder andere 'Boerke's Tipi' en 'Boelke Verschulen'. De 'Praktijk voor Ginnekelogie' kon zelfs rekenen op nationale aandacht.