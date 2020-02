Alles wat je moet weten over de Grote Optocht van Ut Kielegat

BREDA - De opluchting Ut Kielegat is groot. De Grote Optocht van vanmiddag kan ondanks de regen en wind toch doorgaan. Wel rijdt de optocht in een gewijzigde volgorde. Alle wagens rijden namelijk voorop.

Trek je poncho maar aan, want het zal vanmiddag niet droog blijven tijdens de Grote Optocht in 't Kielegat. Maar dat mag de pret niet bederven.

Hoe laat

De Grote Optocht start om 12.00 uur vanaf de Haagdijk (bij de Kopse Kant). Om 11 minuten voor 1 voegen de loopgroepen zich op de hoek van de Haagdijk met de Prinsenkade bij de optocht. In tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd, zal dit niet gaan in de volgorde die in de Kontklopper stond. Alle wagens gaan namelijk voorop, heeft de organisatie vanochtend laten weten.

Route

De Grote Optocht gaat via de bekende route. Namelijk Prinsenkade, Vismarktstraat, Reigerstraat, Grote Markt, Halstraat, Houtmarkt, Ginnekenstraat, Keizerstraat, Oude Vest, Vlaszak en Boschstraat. Of de gehele route ook gereden zal worden, is nog niet bekend. Als de wind te sterk wordt, zal de route worden ingekort.

Uitslag

Vanaf 16.00 is iedereen welkom in het Chassé Theater. Hier wordt na de optocht het optochtbal gevierd en wordt de prijsuitreiking van de Grote Optocht gehouden.