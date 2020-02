Laatste uren aangebroken voor carnaval in ut Kielegat

BREDA - Nog een paar uur en dan zit het erop. Dan worden Kiske en Mieske afgevoerd met een treurige stoet en in brand gestoken bij het Spanjaardsgat. Voor voordat het zover is, genieten de écht carnavalsliefhebbers nog van de laatste uurtjes leut.

Vanaf 19.30 uur zetten de echte carnavalsfanaten de Grote Markt nog een keer op z'n kop met het Carnaval Ontmoet Klassiek. Met prachtige aria's en bombastische marsen wordt het einde van vijf dagen leut ingezet.

Als eerste wordt de jeugdraad van het Kielegat ontmanteld. Daarna moet Prins Arie zijn sleutels van het Kielegat weer inleveren. Tot overmaat van ramp mag hij zich ook ontdoen van al zijn versierselen. Aansluitend wordt om 20.35 uur het motto voor 2021 bekend gemaakt.

Kiske en Mieske

Kiske en Mieske worden om 20.45 uur afgevoerd met een treurige stoet van vallen en opstaan en uiteindelijk bij het Spanjaardsgat in de brand gestoken. Carnaval 2020 is dan definitief voorbij. Al zal het feest in verschillende cafés vanavond 'gewoon' nog tot in de kleine uurtjes doorgaan.