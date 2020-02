Kiske en Mieske verbrand aan de Haven, motto 2021 bekend gemaakt

BREDA - Carnaval 2020 zit er officieel op. Prins Arie d'n Irste heeft de sleutel van de stad weer uit handen gegeven en Kiske en Mieske zijn verbrand. Ook is het motto voor 2021 bekend gemaakt: 'T'âângt er vanaf'.

Met de vlammen die oplaaiden vanaf Kiske en Mieske aan de Haven is er officieel een einde gekomen aan carnaval 2020. Nadat Prins Arie d'n Irste de sleutel van de stad inleverde op de Grote Markt, trok een 'treurige' stoet naar de Haven om te kijken hoe de poppen in vlammen op gingen.

Motto

Het einde van carnaval 2020 is ook meteen weer een beetje de start van carnaval 2021. Traditiegetrouw werd op de Grote Markt namelijk het motto van volgend jaar bekend gemaakt. Dat is 'T'âângt er vanaf'. Dat motto is gekozen uit zo'n honderd inzendingen. Het motto werd bedacht door Eric van Overbeek.

Carnaval 2021 vieren we van zaterdag 13 februari tot en met dinsdag 16 februari. Dat is dus nog 354 nachtjes slapen.