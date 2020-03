Helen doet oproep voor haar oma die 100 wordt: 'Stuur alsjeblieft kaartjes!'

BREDA - Op maandag 30 maart wordt de Bredase Leni 100 jaar. Een feestelijke dag die haar kleindochter Leni graag met haar zou willen vieren. Maar dat is helaas niet mogelijk. Vanwege de strenge coronamaatregelen mag niemand maandag op bezoek bij Leni. Daarom heeft Helen een actie opgezet: via Facebook roept ze mensen op om kaartjes te sturen naar haar oma. "Hoe mooi zou het zijn als ze haar verjaardag door kan brengen met al deze aandacht."

Het is een heuse mijlpaal: maandag 30 maart wordt de Bredase Leni 100 jaar. En naar die dag kijkt Leni enorm uit, weet kleindochter Helen. "Ze is echt nog fit en vitaal. Dus haar 100ste verjaardag zou een heel mooie dag moeten worden." Maar de coronamaatregelen gooien flink roet in het eten. Want net als in alle verzorgingstehuizen, mag er ook in Vredenberg waar Leni woont geen bezoeker meer binnen komen. Dat zijn maatregelen waar Helen, die zelf in Hoorn woont, uiteraard begrip voor heeft. Maar ze is wel erg bang dat haar oma daardoor een eenzame en sobere verjaardag tegemoet gaat. Daarom startte ze een actie via Facebook. "Ik wil een oproep doen aan iedereen om haar een kaartje te sturen."

Helen hoopt dat haar oproep enorm veel kaartjes op gaat leveren. "Hoe mooi zou het zijn als ze haar verjaardag door kan brengen met al deze aandacht." Maar ook voor andere spontane acties staat ze zeker open. "Wij kennen Breda en haar inwoners als een warme en hartelijk stad, dus wellicht zijn er mooie ideeën / spontane acties die een feestelijk tintje kunnen geven aan mijn oma haar verjaardag."

Wil jij ook een kaartje sturen? Dat kan! Stuur het naar:

Leni Bettinger Emmerzaal

Appartement E-86

Lovensdijkstraat 7,

4818 AJ Breda