Flinke streep door Bredase evenementenkalender vanwege nieuwe maatregelen

BREDA - Breda is een stad van activiteiten en evenementen. Vooral in het voorjaar is er bijna ieder weekend wel iets te beleven in de stad of omliggende dorpen. Maar door een groot deel van de evenementenkalender kan een streep. Vanavond maakte het kabinet bekend dat alle evenementen en bijeenkomsten tot en met 1 juni verboden zijn. Dus dat geldt onder andere voor Dancetour, het bevrijdingsfestival en het Spanjaardsgat festival.

Veel organisaties waren nog aan het afwachten of zij hun evenement moesten afgelasten. Tot vanavond waren alle kabinetsmaatregelen 'slechts' geldig tot 6 april. Voor evenementen in mei was dus nog hoop. Maar die hoop is inmiddels vervlogen. Vanavond maakte het kabinet bekend dat geen enkel evenement door mag gaan tot 1 juni. De maximale grens van 100 mensen is daarbij ook niet meer geldig: iedere bijeenkomst of evenement moet worden afgelast.

Het kabinet kiest onder andere voor de datum van 1 juni om alle organisaties die in mei een evenement gepland hadden van duidelijkheid te voorzien. Zo gaf Grapperhaus aan dat op veel plaatsen in Nederland begin mei Bevrijdingsdag wordt gevierd. Door meteen maatregelen te nemen tot 1 juni, weten deze organisaties waar ze aan toe zijn.

Breda

In Breda waren voor april al veel evenementen afgelast, zoals 538 Koningsdag. Ook de vrijmarkt van Princenhage in mei had zelf de knoop al doorgehakt. Maar nu moet er dus een streep door alle activiteiten in april en mei. En dat zijn onder andere: Het Breda Jazz Festival, de dodenherdenking, het bevrijdingsfestival, de KPJ lentefeesten in Bavel, Dancetour, het Spanjaardsgatfestival en de avondvierdaagses.

Voor de Nassaudag blijft het nog even afwachten. Die staat gepland voor 1 juni.