'Echte' boeken lezen: Nieuwe Veste is gestart met afhaalservice

BREDA - De Nieuwe Veste gaat weer 'echte' boeken uitlenen. Sinds de bibliotheken de deuren moesten sluiten konden mensen alleen nog e-books lenen. Maar sinds gisteren is een tijdelijke afhaalservice open zodat mensen weer 'echte' boeken kunnen lenen.

Voor mensen die liever een 'echt' boek lezen, startte de Nieuwe Veste met een tijdelijke afhaalservice. "Deze afhaalservice zal blijven bestaan zolang onze vestigingen gesloten blijven", legt de bibliotheek uit.

Hoe werkt het?

Sinds 2 mei kun je via een formulier boeken aanvragen. Je kunt alleen boeken aanvragen die beschikbaar zijn in de locatie waar je de materialen afhaalt. Nadat je van de Nieuwe Veste bericht hebt gekregen dat je bestelling klaar staat, kun je je boeken contactloos afhalen bij jouw afhaallocatie. Dit kan vanaf 7 mei op dinsdag, donderdag en zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur.

Wanneer je je bestelling ophaalt, kun je ook gelijk je geleende materiaal terugbrengen. Het is niet mogelijk de vestigingen te bezoeken als je geen bericht hebt gehad dat je bestelling klaar staat of als je alleen boeken terug wilt brengen. We vragen je je geleende boeken bij je te houden zolang onze vestigingen gesloten zijn. Alle uitleentermijnen worden verlengd.



De afhaalservice wordt volledig in lijn met de voorschriften van het RIVM uitgevoerd. Dit betekent dat je niet langs komt wanneer je last van klachten hebt, dat je je aan de 1,5 meter afstandsregel houdt en dat je alleen komt. Volg daarnaast altijd de aanwijzingen van de medewerkers op.



Meer informatie vind je op de site.