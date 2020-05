Bredase 'Trechterman' langs de A27 heeft een zoon gekregen

BREDA - De grote, rode 'trechterman' langs de A27 is niet langer alleen. Sinds donderdag heeft het kunstwerk gezelschap gekregen van een kleine, blauwe versie van zichzelf.

De rode trechterman, die officieel Big Funnelman heet, is een opvallende verschijning langs de A27 bij Breda. Al jaren ligt het rode kunstwerk in zijn eentje langs de snelweg. Maar sinds donderdag heeft hij gezelschap gekregen. Tussen de benen van het rode kunstwerk staat nu een kleiner, blauw mannetje. En ook die heeft, uiteraard, een trechter op zijn hoofd.

De Big Funnelman is een kunstwerk dat sinds 2004 op het getrapte terras langs de snelweg ligt. Big Funnelman is in opdracht van de gemeente Breda ontworpen en gemaakt door Atelier Van Lieshout uit Rotterdam. Het kunstwerk maakt deel uit van een grotere serie beelden van Atelier Van Lieshout, allemaal gemaakt van kleurrijk polyester.