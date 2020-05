Online Bingo met lokale prijzen: Duikboot presenteert Support je Local Bingo

BREDA - Heb je zaterdagavond nog niks te doen, heb je zin in goede muziek én wil je kans maken op lokale prijzen? Dan moet je je zeker nog even aanmelden voor de Support je Local Bingo van Duikboot.

Gratis meedoen aan een online bingo waarbij je kans maakt op toffe Bredase prijzen. Dat kan zaterdag. Dan houdt Duikboot de grote ‘Support je Local’ Bingo'. "Wij zijn de afgelopen dagen langs al onze favoriete local spots gegaan (Breda Only) en hebben daar waardebonnen, diner cheques, kleding bonnen gekocht ter waarde van 75 euro per winkel", legt de organisatie uit. "Dat is onze inleg voor deze Bingo komende zaterdag."

De gratis bingo kaarten kun je vanavond tot en met 20.00 uur reserveren. Zaterdagochtend verschijnt dan de laatste informatie en de bingokaart in je mailbox. De stream start om 19.30 en de bingo start om 20.00. De bingo gaat gepaard met een heus feestje, stelt de organisatie. Dus wil je niet meedoen maar wel meegenieten? Kijk dan gewoon mee via Facebook of Twitch.

Prijzen

De Botanist Breda - tegoedbon á 75 euro + heerlijk flessie wijn, IJssalon Frezzo Breda - 10x tegoedbon á 10 euro, Il Bandito - 2x diner bon á 75 euro, Dok 18 Breda & Dok 19 Breda - tegoedbon á 75 euro +4Pack Witte Anker Bier, Kamu - tegoedbon á 75 euro + Susan & Bijl tassie, Epic - tegoedbon á 75 euro + exclusieve goodies, Sip First - 4x tegoedbon á 35 euro, Bonk - 2x tegoedbon á 75 euro, Bunker Tattoo - tegoedbon á 125 euro + extra goodies, L'Artiste - tegoedbon á 75 euro + Olaplex herstelbehandeling , J'Adore Vintage - 2x tegoedbon á 75 euro, Evy van Nispen - Volledige portret foto shoot op locatie, BB Illustrations - Ingelijst & gepersonaliseerd portret