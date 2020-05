Bredase Luuk organiseert als Emily Salvia eerste songfestival voor dragqueens

BREDA - Het jaar 2020 zou voor alle Eurovisie Songfestivalfans een feestelijk jaar worden, maar helaas is het muziekfestijn dit jaar vanwege de coronacrisis afgelast en blijft het stil in Rotterdam. Om het leed te verzachten organiseert de Bredase dragqueen Emily Salvia een online spektakel: een songfestival voor draqqueens.

Emily Salvia, in het dagelijks leven bekend onder de naam Luuk van de Ven, is groot fan van ’s wereld grootste muzikale wedstrijd. De teleurstelling was dan ook groot toen het festival dit jaar afgelast werd vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. “Een verstandige keuze, maar toch een grote teleurstelling” zegt Luuk. Hij besloot daarom om een nieuwe wedstrijd in het leven te roepen, waarbij deelnemers in verschillende rondes online optreden en punten krijgen van een jury.

“De kandidaten hebben allemaal een land gekozen om te vertegenwoordigen en zullen in de eerste ronde op een catwalk lopen om dit land te presenteren” vertelt de Bredase artiest. “Daarna zullen zij een act opvoeren die ooit door ditzelfde land op het Eurovisie Songfestival is opgevoerd.”

De jury bestaat uit Astrid Oosenbrug (voorzitter COC Nederland), dansschooleigenaar Simone Hagen, presentator Ricardo Brouwer en de drag queens Patty Pam-Pam en Meggie. Zij zullen op dezelfde manier punten uitdelen als op het echte festival, waarbij de befaamde douze points niet zullen ontbreken.

Drag-My-Vision vindt plaats op donderdag 14 mei om 20.30 uur en is te volgen via het YouTube-kanaal van Salvia Arts.