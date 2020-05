Brabants Boek Present 2020: 'Een intrigerend familieverhaal uit de provincie'

BREDA - Literair toptalent uit Brabant een kans geven om nieuw werk te schrijven. Dat is het doel van Brabants Boek Present. Dit jaar is het geschenk 'De Terugkeer' van Jeroen Thijssen. Een boek over een intrigerend familieverhaal in Brabant.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en Tilt hebben de belofte gedaan om een nieuwe literaire traditie in de provincie te starten. Dat is gedaan met Brabants Boek Present. Het doel hiervan is om Brabants literair toptalent een kans te geven om nieuw werk te schrijven voor groot publiek. "Brabant kent veel getalenteerde schrijvers. Zij verdienen het om door vele Brabanders gelezen te worden", aldus Wim van den Donk, voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Wie tussen 5 en 13 september een boek voor 12,50 euro koopt in een Brabantse boekwinkel, krijgt dat boek cadeau.

Met 'De terugkeer' schrijft Jeroen Thijssen het tweede Brabants Boek Present. De keuze viel in januari van dit jaar op Thijssen. "Jeroen Thijssen is een veelzijdige Bossche auteur die het vermogen heeft om niet voor de hand liggende onderwerpen in prachtig proza toegankelijk te maken voor een breed publiek", legt Jurylid André Stikkers, van boekhandel Adr, Heinen in ’s-Hertogenbosch, uit.

'De terugkeer' is een intrigerend familieverhaal dat speelt in Brabant. Wanneer Simon naar Nederland komt om afscheid te nemen van zijn stervende moeder, ziet hij voor het eerst in vijfentwintig jaar zijn broer en zus terug. Na de mysterieuze dood van hun vader is het gezin uit elkaar gevallen en emigreerde Simon naar Indonesië. Aan het sterfbed van zijn moeder kan Simon zijn broer Thieu niet langer uit de weg gaan. Welke rol speelde hij eigenlijk bij de dood van hun vader? Simon's zus Josje mijdt alle gesprekken over het verleden, zozeer dat het op gaat vallen. Wat is er gebeurd in de schuur?