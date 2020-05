Mezz maakt eerste drie namen bekend voor indoor festival ROOTZZ

BREDA - Mercy John, Jesse Malin en Tim Knol & Blue Grass Boogiemen. Dat zijn de eerste drie namen die de Mezz bekend heeft gemaakt voor het ROOTZZ festival. Het indoor festival zal op zaterdag 31 oktober plaatsvinden bij het Bredase poppodium.

De eerste drie namen behoren tot de top van de Nederlandse rootsmuziekscene. Zij zijn dan ook graag geziene gasten op de nationale podia en festivals. Tim Knol & Blue Grass Boogiemen vormen volgens de Mezz een voorbestemd huwelijk. "Het karakteristieke timbre van Knols stem kleurt perfect bij het palet akoestische klanken van de Blue Grass Boogiemen." Na de release van hun gezamenlijke album 'Happy Hour' volgde een uitgebreide festivaltour: van Paaspop tot Sniester en Zwarte Cross tot Lowlands.

Ook zit er een echte Brabander tussen de eerste drie namen. John Verhoeven, alias Mercy John, liet met zijn debuutalbum al zien een uitstekende songwriter te zijn, maar met zijn tweede album liet hij een diepere laag van creativiteit zien. In zijn muziek hoor je Americana invloeden, met een rauwe en soms stevige sound.

Jesse Malin is een New-Yorkse singer-songwriter die groter indruk maakte met zijn laatste album 'Sunset Kids'. Op dat album bewijst de Amerikaan dat hij poëtisch vakwerk kan combineren met ambachtelijk songschrijverschap. Een breed palet aan invloeden passeert de revue op deze langspeler, van stampende heartland rock tot melodieuze pop en twangycountry tot melancholieke ballads.

Kaarten

ROOTZZ is een indoor festival voor rootsmuziek, dat plaatsvindt in de Mezz. In aanloop naar het festival zullen er steeds meer namen bekend gemaakt worden. Tickets van 20 euro zijn al wel te koop via de website van het poppodium. Op 31 oktober gaan de deuren op 19.00 uur open. De eerste act zal om 19.30 uur het podium beklimmen.