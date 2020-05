Eindelijk openingsdatum voor Maczek Memorial Breda

BREDA - Het Maczek Memorial bij het Poolse Militaire Ereveld aan de Ettensebaan gaat open. Vanaf 3 juni kunnen Bredanaars een bezoek brengen aan het nieuwe memorial.

Oorspronkelijk was het plan om het Maczek Memorial te openen voor 29 oktober 2019: de dag dat Breda 75 jaar bevrijdt was. Maar die datum werd niet gehaald. Daarom kwam er een nieuwe openingsdatum, namelijk 31 maart. Een toepasselijke dag, omdat het de geboortedatum is van generaal Stanislaw Maczek. Helaas gooide voor deze datum het coronavirus roet in het eten. Daardoor moest de opening opnieuw worden uitgesteld. Maar op 3 juni is het dan eindelijk écht zo ver. Dan opent het memorial de deuren voor bezoekers.

Wie het memorial wil bezoeken moet wel kaarten reserveren. Er zijn namelijk slechts een beperkt aantal bezoekers toegestaan. Het Maczek Memorial is een ruimte waar de bijdrage die de Poolse strijders hebben geleverd aan de bevrijding van grote delen van Nederland te herdenken. Tegelijkertijd is het ook een plek om meer te leren over die bijdrage. Zo biedt het memorial een thuisbasis voor het Generaal Maczek Museum met een permanente tentoonstelling. Ook is er een auditorium in het memorial gevestigd.



Wil jij het memorial bezoeken? Bestel dan je kaarten via www.maczekmemorialbreda.nl. De mogelijkheid tot het bestellen van kaarten zal maandag 25 mei aan de site worden toegevoegd. Voor nu geldt er tevens een speciale introductieprijs: voor kinderen tot en met 12 jaar kost een kaartje € 3,50, volwassenen betalen slechts € 5,00.