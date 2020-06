Bredanaars tonen solidariteit met protesten in Amerika, maar dan wél met 1,5 meter afstand

BREDA - Bo Breda heeft samen met een groep Bredanaars via een bijzondere actie solidariteit getoond voor de protesten in de Verenigde Staten. In Amerika zijn al dagenlang grote protesten gaande tegen racisme en politiegeweld. De aanleiding daarvoor was het overlijden van George Floyd.

Zowel in Amsterdam, Rotterdam als Den Haag zijn de komende dagen solidariteitsprotesten. In verband met de coronacrisis vonden de initiatiefnemers van BO Breda het nu nog te riskant om af te reizen naar de grotere steden. Daarom hielden ze een eigen actie in Breda. De focus ligt op online verspreiding. De 42 deelnemers op de foto roepen alle andere Bredanaars op om ook op te staan.

"Door middel van deze actie willen wij laten zien dat er óók in Breda stil wordt gestaan bij het institutionele racisme dat over de hele wereld heerst:", aldus voorzitter van BO Breda Lieke Kuijper. Stichting BO Breda wil graag het gesprek in Breda openen en de dialoog aangaan om te kijken hoe we deze stad van iedereen kunnen maken. Startend met de simpele vraag: Zou jij, als wit persoon, het vervelend vinden om te ruilen met iemand die een gekleurde of zwarte huidskleur heeft?

Deelnemers

“Ik ben zelf opgegroeid in een vrij wit milieu", vertelt Estelle Nduwimana, één van de deelneemsters van het protest. "Met mensen om mij heen die altijd zeiden 'racisme bestaat niet meer', 'het is maar een grapje, ik ben geen racist'.Uiteindelijk ging ik zelf in deze leugens geloven, maar hoe ouder ik werd hoe meer ik geconfronteerd werd met de waarheid. Ik word benadeeld in deze maatschappij en dat is totaal niet grappig. Vandaag is de dag dat ik hiertegen opsta. Vanaf vandaag zeg ik: nu is het klaar, ik pik deze “grapjes” niet meer. Racisme is niet van toen, racisme is van nu. Dit is geen mening, maar een feit.”

Ook Emma Zietz deed mee aan de actie. "Ik heb meegedaan aan dit solidariteitsprotest omdat ik opzoek ben naar de verbondenheid tussen mensen om dit probleem aan te pakken. Vandaag heb ik die gevonden, nu is het van belang dat we dit met zijn allen volhouden."

De Dam

Gisteren was er een ook protest op de Dam. Daarbij werd het echter veel te druk. Duizenden mensen kwamen demonstreren, en hielden daarbij geen 1,5 meter afstand. Burgemeester Halsema greep daarbij niet in. Bij de actie in Breda worden de coronamaatregelen wel nageleefd.

Bo Breda

BO is een non-profit organisatie die in 2017 is geboren. BO zet zich in voor iedereen die zich jong en uniek voelt. Bo Breda is voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat identiteit voor onze maatschappij betekent.