Stichting Kielegat kijkt naar alternatieve vorm carnaval: 'Geen carnaval zoals we gewend zijn'

BREDA - Afgelopen jaar was carnaval een van de grote verspreiders van het coronavirus. Daarom staat carnaval 2021 nog op losse schroeven. In Breda zijn ze al druk bezig om te kijken naar de alternatieven. "We kunnen niet carnaval vieren zoals we gewend zijn", aldus de voorzitter van Stichting Kielegat.

"Als stichting hebben wij natuurlijk al over dit onderwerp gesproken en gekeken wat er mogelijk is", legt Lucien Verhoef, voorzitter Stichting Kielegat uit. "De conclusie is dat het met de 1,5 meter maatregel moeilijk wordt om carnaval te vieren op de manier die we gewend zijn."

Carnaval 2021 afgelasten is echter geen optie. "Het is belangrijk dat we alles heel goed door gaan spreken. We maken alleen beslissingen in samenspraak met de gemeente." De gemeente Breda benadrukt ook het belang van overleg. "De ontwikkeling van het coronavirus is lastig te voorspellen. We zijn en blijven daarom in gesprek met de carnavalsverenigingen in Breda om te kijken wat mogelijk is.”

11/11

Het eerstvolgende evenement is de elfde van de elfde. "Een vaccin is er op de elfde van de elfde zeker nog niet, dus het moet op een andere ludieke manier", geeft de voorzitter aan. "11/11 draait voor ons om twee dingen. Het eerste is de presentatie van de prins. Hoe gaan we dat nu doen? We kijken of het in een hele kleine groep kan, met eventueel een camera die het hele gebeuren streamt of iets in de buitenlucht, maar dan ben je afhankelijk van het weer. Het andere gedeelte is het kiezen van het carnavalslied. Waarschijnlijk zullen we dit ook via opnames doen."

Aangepaste activiteiten en optocht

De evenementen tijdens carnaval in februari 2021 zullen hoe dan ook anders moeten. Dat geldt ook voor de activiteiten op de Grote Markt. "Als het daar niet kan, waar kan het dan wel?", vraagt Verhoef zich af. "We kijken of het Chasséveld een optie is, want dat is nog groter. Toch blijft de vraag 'hoe hou je de controle?'. Na een paar drankjes zijn carnavalvierders namelijk een stuk losser."

Ook naar de optocht zal kritisch gekeken moeten worden. Dat doet de stichting in samenspraak met de wagenbouwers. "Misschien draaien we het wel om. Dat mensen langs de optocht lopen in plaats van de optocht langs de mensen. Het blijft een probleem dat het niet duidelijk is waar we staan. We weten niet wat de regels dan zullen zijn." Dat maakt het erg moeilijk inschatten voor de betrokken partijen. "Als stichting volgen wij het RIVM en de virologen. We weten dat het lastig is voor de horeca, maar mensen gaan uiteindelijk voor."

Carnaval 2020

Met de kennis die Verhoef nu heeft zou hij destijds carnaval niet door hebben laten gaan. "Maar die kennis hadden we toen niet. In die periode was er nog veel minder over bekend. Het was in de Aziatische landen, waarna het begon in Italië. Als we de uitkomst vooraf hadden geweten, dan was carnaval natuurlijk niet door gegaan. Maar we waren toen helaas nog een stuk onwetender."