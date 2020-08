Bredase Limoncello wint zilveren medaille bij de International Wine & Spirit Competition

BREDA - Koreman's Limoncello heeft vandaag tijdens de International Wine & Spirit Competition 2020 een zilveren medaille in de wacht gesleept. Het Bredase merk kreeg 91 punten, waardoor het nu behoort tot de beste likeuren.

Dranken van over de hele wereld werden ingezonden voor de International Wine & Spirit Competition. Een jury van experts selecteert vervolgens de beste producten door middel van een blindproeverij en een technische keuring. De experts waren te spreken over de Bredase limoncello. Koreman's Limoncello kreeg dan ook een zilveren medaille toegekend. "Een heerlijke compositie van zoete, krachtige citroen en limoen, gerold tot een mondvol intense, pittige fruitigheid. Citroenolie omhult de tong, terwijl de vochtigheid de frisheid op de lengte geeft", aldus de jury.

Broers Frank en Thom Koreman zijn blij met de waardering van hun werk. "Wij zijn ontzettend trots dat we dit samen bereikt hebben en zijn onwijs blij met alle steun van familie en vrienden die krijgen. Wij hebben heel veel zin om nog meer mensen kennis te laten maken met onze prachtige Limoncello." Limoncello is tegenwoordig meer dan alleen een drankje na het diner. Het wordt steeds populairder bij de consument als aperitief of onderdeel van een cocktail.

Koreman's Limoncello

Koreman’s Liqueurs and Wines is een Nederlands Familiebedrijf dat eind 2018 werd opgericht door Frank en Thom Koreman. De winnende likeur is een kwalitatieve, smaakvolle, handgemaakte limoncello, die in Breda wordt geproduceerd. Een bourgondische passie gebotteld in eenflesje. Naast de Limoncello is er sinds kort een tweede likeur gepresenteerd: Koreman’s Koffielikeur.

In de toekomst willen de broers een lijn van kwalitatieve likeuren aanbieden. Ze willen alleen producten op de markt brengen van de hoogste kwaliteit, zonder concessies of kunstmatige toevoegingen. Zowel de productie, distributie als de marketing gebeuren in eigenbeheer. Om verder te kunnen groeien zijn de broers een crowdfunding campagne gestart. Iedereen mag voor een (kleine) bijdrage meedoen en wordt zo lid van de ‘Koreman’s Famiglia.’