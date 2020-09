Bewonder deze bijzondere foto's in het Maczek Memorial Breda

BREDA - Duitse soldaten die tijdens hun opmars door Noord-Brabant een biertje op een terras in Breda drinken tot een polonaise door de straten van Eindhoven na de bevrijding: de 50 indrukwekkendste foto’s van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant zijn dit najaar te zien in Maczek Memorial in Breda.

Directeur Femke Klein is erg blij met deze pop-up tentoonstelling. “Deze pop-up tentoonstelling is een mooie aanvulling op het verhaal van de Poolse strijders en bevrijders van Breda dat we in het Memorial vertellen. Het geeft in sprekende beelden een treffend beeld hoe de Tweede Wereldoorlog er in Brabant uitzag”.

De tijdelijke tentoonstelling is een initiatief van het NIOD en een onderdeel van het landelijke project De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s. Aan de basis hiervan stonden de zoektochten op provinciaal niveau. In Noord-Brabant is de selectie gemaakt door een werkgroep bestaande uit Jan van Oudheusden (oud-provinciaal historicus), Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant) en Emy Thorissen (conservator van de Brabant-Collectie van de Tilburg University). Het mondde uit in een pop-up tentoonstelling die als onderdeel van de ‘Vrijheid-express’-bus in april en mei door de gehele provincie had moeten reizen, tot het coronavirus die plannen doorkruiste. Van de 100 meest aansprekende foto’s is het boek uitgegeven ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’. Daarnaast heeft de NOS een thema-uitzending gemaakt over het project.

De 50 indrukwekkendste foto’s van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant zijn tot en met woensdag 23 december te bekijken in het Maczek Memorial Breda. Een regulier toegangsbewijs volstaat om de tentoonstelling te bezoeken; bezoekers dienen in lijn met de RIVM-richtlijnen vooraf een ticket te reserveren via de website.

De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s is een project in het kader van 75 Jaar Vrijheid dat wordt uitgevoerd door het NIOD, in opdracht van Platform WO2, en is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het vfonds. Het gelijknamige boek is te koop via https://in100fotos.nl/.