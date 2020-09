Documentaire 'SCHAPENHELD' van Bredase regisseur gereleased in Frankrijk

BREDA - De documentaire SCHAPENHELD, van de Bredase regisseur Ton van Zantvoort, wordt op 14 oktober gereleased in de Franse bioscopen. Vanwege corona werd de Franse uitbreng lang uitgesteld.

Op 14 oktober is de Franse bioscoop release van de documentaire SCHAPENHELD van Ton van Zantvoort. Vanwege Covid-19 werd de Franse uitbreng lang uitgesteld. De film zal in diverse bioscopen door Frankrijk te zien zijn, onder de titel NO WAY.

De première vindt plaats in één van de beste filmtheaters van Parijs, het 109 jaar oude Espace Saint-Michel. Het filmtheater zal de film zo'n 10 weken vertonen.



De film won deze week ook een prijs op het International Green Screen Nature Film Festival in Eckernförde. Vorige week won SCHAPENHELD nog een prijs op het International Film Festival in Bolivia. De film heeft inmiddels twintig prijzen gewonnen.

De film draait ook nog steeds op diverse filmfestivals wereldwijd, zoals komende maand in Armenië, Italië Oostenrijk, Polen en Amerika.