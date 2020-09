Nieuwe, kleurrijke Blind Wall in de Rith: 'Gebied aantrekkelijker en bekender maken'

BREDA - Op de rand van Breda en Etten-Leur prijkt sinds deze week een nieuwe Blind Wall. De recent afgestudeerde Heavenleigh Jeroense maakte het ontwerp tijdens de studie Illustratie aan het Sint Joost. Het werk is te zien in het veld naast Moerdijksepostbaan 32.



De schildering is een initiatief van bewoners van de Rith. Via een burgerinitiatief werken zij samen met gemeente Breda om het gebied aantrekkelijker, veiliger en bekender te maken. De realisatie van drie muurschilderingen in samenwerking met Blind Walls Gallery is hier onderdeel van.

De ontwerpen van de eerste twee schilderingen zijn gemaakt door studenten illustratie aan het Sint Joost. Als onderdeel van hun studie deden verschillende studenten een voorstel. Bewoners selecteerden twee winnaars.

Jeroense koos een andere invalshoek, zo vertelt ze over haar inspiratie: “Ik heb me laten inspireren door de omgeving van het Liesbos. Al sinds de middeleeuwen is er een reigerkolonie gevestigd in deze omgeving. Met deze schildering wil ik de natuur en omgeving in het zonnetje zetten. Verder heb ik planten uit de omgeving verwerkt in de schildering, zoals speenkruid en het bosviooltje. Aan de rechterkant zie je een eik, het Liesbos is namelijk het grootste en oudste zomereikenbos in Nederland. In deze specifieke boom zie je lapjes kledingstukken hangen. Dit refereert naar de koortsboom.''







Foto: Edwin Wiekens