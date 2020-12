Nieuwe expositie strijkt neer in Valkenberg

BREDA - De reizende expositie ‘WIJ... doorbreken de cirkel van geweld’ is neergestreken in Breda. Vanochtend zijn de bijzondere portretten in het park geplaatst. Breda is de tweede plek waar de expositie te zien is. Eerder stond deze in Rotterdam. De expositie bestaat uit zo’n 30 portretten van mensen die te maken kregen met o.a. huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling.

De portretten bestaan uit foto’s van twee mensen. Namelijk het slachtoffer en de persoon die hen het zetje gaven hun cirkel van geweld te doorbreken. Met de expositie wil het landelijke programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) samen met Breda bijdragen aan het onderwerp uit de taboesfeer te halen.

“Huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken en de taboes daaromheen doorbreken is één van de lastigste opgaven in onze maatschappij”, aldus Mattias Gijsbertsen, programmadirecteur van het Landelijk Programma Geweld hoort nergens thuis. “Het is iets waar je liever niet mee naar buiten treedt. Het gebeurt achter de voordeur en er is, als je het gesprek al begint, altijd twijfel of je vermoedens wel kloppen. Toch is het vaak een kort gesprek, een opmerking, een gebaar of de simpele vraag: ‘Gaat het goed met je of wat kan ik voor je doen?’ dat er voor kan zorgen dat de cirkel van geweld kan worden doorbroken.”

Wethouder Greetje Bos is onder de indruk van de expositie. “Geweld in relatie komt breed voor in onze samenleving, in alle lagen van de bevolking. Het is heel dapper dat deze mensen zichzelf laten zien in deze expositie. Hun ervaring en verhalen móeten we met elkaar delen. Ik ben daarom blij dat de expositie 3 weken in het hart van onze stad staat.’”

Ervaringsdeskundigen

Twee van de geportretteerden van het project De Cirkel is Rond West-Brabant zijn de hele maand december veelvuldig aanwezig bij de expositie. Vanaf 8 december tot 30 december lopen deze ervaringsdeskundigen iedere dinsdag en donderdag van 11.30 - 13.30 uur rond bij de expositie. Zij zijn herkenbaar aan hun gele hesjes en de flyers die zij bij zich hebben. Zij zijn beschikbaar voor eventuele vragen, een praatje of een luisterend oor.

De buitenexpositie is ook online te vinden op www.stichtingopenmind.nl/wij. Er is een online magazine, podcasts en een korte film.