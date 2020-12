Opbrengst van nieuwste Smakelijk Breda Gids gaat naar lokale horeca

BREDA - Smakelijk Breda heeft voor het derde jaar op rij een culinaire gids uitgebracht. Dit jaar gaat de opbrengst van de gids naar de Bredase horeca, die al sinds 14 oktober dicht is door de coronamaatregelen. De actie loopt tot 19 januari.

Ook dit jaar heeft Smakelijk Breda weer 125 restaurants en delicatessenwinkels uit Breda op een rijtje gezet in de Smakelijk Breda Gids 2021. De gids bestaat uit 200 pagina’s en is voor het eerst tweetalig. Daarnaast is de gids in een nieuw jasje gestoken. Om de Bredase beeldcultuur onder de aandacht te brengen wordt de omslag vanaf namelijk nu elk jaar ontworpen door een andere illustrator. Dit jaar is de bijzondere kaft ontworpen door illustratof Hedof.

Er staan tientallen nieuwe winkels in de gids: van bakkers en slagers tot traiteurs, wijnkoperijen en chocoladewinkels. “Nu we zoveel tijd thuis doorbrengen zijn verswinkels populairder dan ooit”, legt Dex Bos van Smakelijk Breda uit. “Op deze manier maak je ook kennis met de lokale winkels, waar elke dag vakmensen werken met passie voor hun producten.”

Voor slechts 10 euro valt de gids bij je op de mat én steun je de lokale horeca. De opbrengst van de gids gaat namelijk naar de deelnemende horecazaken die sinds 14 oktober verplicht gesloten zijn. De actie loopt tot 19 januari. Hier kun je de Bredase gids kopen.