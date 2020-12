Na een maand puzzelen en quizzen wordt vanavond bekend wie de ‘Winterbaas van Breda’ is

BREDA - De hele maand december hebben de ruim 200 teams van de Baas van Breda gepuzzeld, koortsachtig overlegd, filmpjes en foto’s gemaakt en eindeloos naar antwoorden op moeilijke vragen gespeurd. En vanavond is dan eindelijk de ontknoping. Dat wordt bekend wie er met de titel ‘Winterbaas van Breda’ vandoor gaat.

Op 1 december startte dankzij de inzet van tien enthousiaste vrijwilligers de Baas van Breda adventskalender. Iedere dag klikte de ruim 200 teams, bestaande uit ieder zo’n 15 teamleden, een vakje open voor een filmpje van een bekende Bredanaar (of Nederlander) die voor hen een opdracht, een moeilijke vraag of een challenge had. Door die uit te voeren konden de teams punten scoren.

Henny Huisman daagde de kinderen uit een TikTok filmpje te maken en Jethro Mashart van NAC vroeg de deelnemers om hun beste baltrucje. Vakje 18 (december) was de grote stadsquiz Breda Quiz’t Samen waar duizenden Bredanaars aan meededen. Alle goede antwoorden en de vaak hilarische inzendingen van de doe-opdrachten passeren tijdens De Ontknoping vanavond de revue.

De Baas van Breda kan rekenen op veel enthousiaste reacties. “Bedankt voor een maand leuke, gekke, mooie opdrachten en voor de nieuwe banden en vriendschappen die hierdoor ontstaan”, laat iemand weten. Organisator Pien Rosmalen is blij met het enthousiasme. “Precies hier doen we het voor. Breda samenbrengen in een tijd dat we op een normale manier niet samen kunnen komen”.

De ontknoping is vanavond te zien op BredaNu.